代工大廠對美投資額衝高
亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等北美雲端服務大廠（CSP）加速布建AI算力，代工大廠接單動能強勁，廣達（2382）、緯創、緯穎、仁寶、英業達等供應鏈加速擴大赴美設廠，單是今年對美投資金額將近14億美元（約新台幣433.76億元），創下歷史新高紀錄。
緯穎日前宣布美國德州新廠12月啟用，昨（7）日再度宣布對子公司Wiwynn Technology Corporation增資2.5億美元，用於德州廠房裝修、先進液冷設備及基礎電力設施所需，對墨西哥廠增資2億美元，同樣用於廠房裝修等。AI伺服器需求強勁力道，緯穎持續擴大對美國及墨西哥廠區增資。
緯創今年4月在美國設立新子公司，資本額達4,500萬美元，5月在美國達拉斯以1.11億美元購買土地及廠房，再投資7,000萬美元改建廠房作為AI伺服器生產據點使用， 並將在美國德州設立AI超級運算中心，投資金額高達7.61億美元。
廣達在今年於美國田納西州、加州等地陸續斥資1.69億美元承租廠房及升級設施、設備，更在10月對子公司QMN增資2億美元。
英業達則在今年4月宣布投入8,500萬美元在德州設立伺服器製造基地。仁寶則在今年10月批准通過在美國德州的新據點建置計畫，預期將投入總計9,410萬美元，後續將可能再度追加以用作廠房設施改建及設備升級等相關用途。
