黃仁勳快閃訪南科3奈米廠

聯合報／ 記者邵心杰周宗禎簡永祥／台南報導
輝達執行長黃仁勳昨搭專機再度訪台。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳昨搭專機再度訪台。記者劉學聖／攝影

輝達執行長黃仁勳昨天搭乘私人專機到台南，參觀南科台積電十八廠先進製程三奈米產線，今天參加台積電運動會，將會和創辦人張忠謀同台。他說，台積電為輝達做得非常好，此行是為鼓勵及感謝台積電的辛苦付出，他只在台停留一天半，並未安排與台北市長蔣萬安會面。

據調查，台積電因應輝達追加人工智慧（ＡＩ）晶片訂單，台積電為此得擴增南科十八廠三奈米生產規模，準備由目前的每月十到十一萬片，增加到十六萬片，增幅高達百分之四十五至百分之五十。其中，輝達追加每月投片量即高達三點五萬片，顯見輝達在各國布建ＡＩ基礎設施明年將持續發酵，並挹注台積電強大成長動能。

另被問及最近ＡＩ泡沫化的疑慮，這次和「.com泡沫」有何不同？黃仁勳說，這次非常不同，因為.com泡沬時期，大部分的光纖都是閒置的，但這次雲端中所有的ＧＰＵ（圖形處理器）都在被使用，且因這項技術也是運算密集型，運算需求非常高，「所以我們正努力地追趕」。

關於特斯拉創辦人馬斯克指正考慮在美國建立一座大型晶片工廠，黃仁勳認為，建造先進的晶片製造設施極其困難，它不只是建造一座工廠，台積電賴以生存的工程、科學和工藝技術是極其重要的，這是一項非常重要的技術。

黃仁勳也提到，很多人希望輝達的總部設在台北，「這座城市我們已經有很多員工」，辦公空間太小，所以需要在台北有一個更大的辦公室，他希望土地問題能夠解決，可以在這裡建造一座非常美麗的建築。

黃仁勳下午飛抵台南機場時，現場擠滿粉絲，大排長龍歡迎他返回台南，有的拿出球衣及棒球要求簽名，甚至合影，黃仁勳來者不拒。他也說「I will be back」，隨後他到台積電十八廠參觀，也受到員工熱烈歡迎。

