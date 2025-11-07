民眾蜂擁合影！黃仁勳晚間吃台南牛肉湯 特別外帶「1甜品」北上

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃仁勳晚間吃台南牛肉湯，台積電送他花生糖和蜜餞他還特別起身展示。圖／讀者提供
黃仁勳晚間吃台南牛肉湯，台積電送他花生糖和蜜餞他還特別起身展示。圖／讀者提供

輝達執行長黃仁勳下午搭機到台南前往台積電台南3奈米廠參觀，接著北上前又先與台積電董事長魏哲家等到永康「劉家莊牛肉爐」晚餐、品嘗溫體牛肉火鍋，還請圍觀民眾吃肉燥飯，要求簽名、合影來者不拒，現場有如明星見面會、非常熱鬧。

許多民眾看到黃仁勳、魏哲家等一行人非常驚訝、奔相走告許多民眾蜂擁而來，等著與黃仁勳合照，離開前許多人要求簽名，還有人要求簽在衣服上，黃仁勳都照辦。有民眾也要魏哲家簽名，他笑指黃仁勳說、應該那個才是有名的人簽。

席間台積電人員在附近購買永康大灣進福花生糖和安平永泰興蜜餞，送給黃仁勳黃仁勳還特別起身拿著給大家拍照，晚餐結束隨後前往中西區知名的莉莉冰果店外帶冰品北上。

黃仁勳（右二）晚間由台積電董事長魏哲家（左一）等陪同到永康吃台南牛肉湯。圖／讀者提供
黃仁勳（右二）晚間由台積電董事長魏哲家（左一）等陪同到永康吃台南牛肉湯。圖／讀者提供
黃仁勳晚間吃台南牛肉湯，台積電送他花生糖和蜜餞他還特別起身展示。圖／讀者提供
黃仁勳晚間吃台南牛肉湯，台積電送他花生糖和蜜餞他還特別起身展示。圖／讀者提供
黃仁勳晚間吃台南牛肉湯再買水果，民眾要求在衣服簽名來者不拒。圖／讀者提供
黃仁勳晚間吃台南牛肉湯再買水果，民眾要求在衣服簽名來者不拒。圖／讀者提供
黃仁勳晚間離開台南前特別到莉莉冰果店買冰品。圖／讀者提供
黃仁勳晚間離開台南前特別到莉莉冰果店買冰品。圖／讀者提供
黃仁勳（右二）晚間由台積電董事長魏哲家（左一）等陪同到永康吃台南牛肉湯。圖／讀者提供
黃仁勳（右二）晚間由台積電董事長魏哲家（左一）等陪同到永康吃台南牛肉湯。圖／讀者提供

