民眾蜂擁合影！黃仁勳晚間吃台南牛肉湯 特別外帶「1甜品」北上

輝達執行長黃仁勳下午搭機到台南前往台積電台南3奈米廠參觀，接著北上前又先與台積電董事長魏哲家等到永康「劉家莊牛肉爐」晚餐、品嘗溫體牛肉火鍋，還請圍觀民眾吃肉燥飯，要求簽名、合影來者不拒，現場有如明星見面會、非常熱鬧。

許多民眾看到黃仁勳、魏哲家等一行人非常驚訝、奔相走告許多民眾蜂擁而來，等著與黃仁勳合照，離開前許多人要求簽名，還有人要求簽在衣服上，黃仁勳都照辦。有民眾也要魏哲家簽名，他笑指黃仁勳說、應該那個才是有名的人簽。

席間台積電人員在附近購買永康大灣進福花生糖和安平永泰興蜜餞，送給黃仁勳黃仁勳還特別起身拿著給大家拍照，晚餐結束隨後前往中西區知名的莉莉冰果店外帶冰品北上。