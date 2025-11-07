快訊

大樂透頭獎下周一創5年新高 一注獨得獎金破6億元

羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式

不到3個月 勇鷹高教機今年已2起煞車失效事故

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳參訪台積電南科廠 晚間與魏哲家大啖牛肉爐

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日搭機抵達台南，除了參訪台積電南科廠區之外，晚間也與台積電（2330）董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日搭機抵達台南，除了參訪台積電南科廠區之外，晚間也與台積電（2330）董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐。記者劉學聖／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭機抵達台南，除了參訪台積電南科廠區之外，晚間也與台積電（2330）董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐。

黃仁勳明天還要參與台積電運動會，預期將會與台積電創辦人張忠謀等人同台。

關於台灣總部議題，黃仁勳今日下午受訪時表示，很多人希望總部設在台北，而輝達也確實已經有很多員工在台北。由於員工人數眾多，使得其辦公空間不足，所以該公司在台北需要更大的辦公室。他希望土地議題可以解決，如此一來，就可以在台北興建漂亮的辦公建築，惟這次訪台並沒有安排與台北市長蔣萬安會晤。

台積電 黃仁勳 總部 輝達 台南

延伸閱讀

中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

黃仁勳快閃台南 稱暫無出貨Blackwell晶片至大陸計劃

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

駁斥泡沫說！黃仁勳稱AI需求「非常非常強勁」 感謝台積電辛勞

相關新聞

Astera Labs推AI基礎架構2.0：機架成新運算單位 2027年導入見營收

Astera Labs產品管理副總裁Ahmad Danesh表示，「機架就是新的運算單位」（the rack is ...

民眾蜂擁合影！黃仁勳晚間吃台南牛肉湯 特別外帶「1甜品」北上

輝達執行長黃仁勳下午搭機到台南前往台積電台南3奈米廠參觀，接著北上前又先與台積電董事長魏哲家等到永康「劉家莊牛肉爐」晚餐...

黃仁勳參訪台積電南科廠 晚間與魏哲家大啖牛肉爐

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭機抵達台南，除了參訪台積電南科廠區之外，晚間也與台積電（2330）董事長魏哲家等公...

泰博科技遭控壓榨移工 勞動部：調查若不當勞動將依法裁處

醫美品牌製造商泰博（4736）科技遭自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理移工，並在移工成立工會後進行打壓。泰博...

稀土「卡脖子」效應驚動全球 台灣材料廠為神山扮演關鍵後援

中國大陸祭出稀土管制，讓美國川普政府驚覺很多重要產業恐被「卡脖子」，這也讓今年的成大材料論壇幾乎全數聚焦台灣材料，探討「...

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台沒時間會見蔣萬安

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分飛抵台南，將參訪台積電台南三奈米廠。他一出境即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉絲，大排長龍迎接他返回台南，民眾夾道歡迎外，紛紛以球衣及棒球要求簽名，甚至合影，黃仁勳來者不拒，掀起旋風，他也說I will be back。 黃仁勳表示，這次除參訪台積電台南三奈米廠外，明天要到台積電新竹廠參加運動會，這個祕密大家都知道了。這次訪台2天，現在僅剩1天半。面對台北市長蔣萬安爭取輝達在台北設公司，黃仁勳說，這次沒時間去見蔣萬安，也沒有此計畫。是否逛台南夜市吃小吃，他說，這次沒有時間去逛台南夜市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。