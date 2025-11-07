創見董座：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月NAND Flash漲價五成

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

記憶體模組創見（2451）董事長束崇萬7日表示，這波記憶體缺貨潮由人工智慧（AI）需求所帶動，缺貨情況是30年來最嚴重。他透露，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商10月罕見未交貨，11月報價大漲五成。

創見7日舉行媒體交流會，束崇萬說，三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron）目前集中資源拓展高頻寬記憶體（HBM）市場，造成DDR5及DDR4供不應求。

束崇萬也說，現階段記憶體市場的景氣循環，已由以往的產能調整轉變為AI需求主導，若AI投資熱度維持半年至一年，缺貨將持續；但若AI在短時間泡沫化，價格則可能會回落。

他說，記憶體缺貨情況是30年來最嚴重。創見成立36年來曾遇過兩次缺貨帶動漲價潮，這次AI引爆大缺貨與價格暴漲情況，是他從業以來首見。其中預期DDR4未來較難有新增產能開出，DDR5較有機會新增產能。價格方面DDR5現貨價漲幅已翻倍，後續漲幅有限，Flash頂多再漲一倍。

創見也表示，目前公司漲價僅反映供應端成本，不會有趁勢操作的想法，核心仍是穩定供應與長期合作關係，不會因為短期價格波動而改變策略。

受惠記憶體價格大幅上揚，創見日前公布財報，第3季營收攀高至41.1億元，季增27.2%；獲利同步攀升，稅後淨利15.1億元，季增259%，年增334%，每股純益3.52元。

