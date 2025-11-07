稀土「卡脖子」效應驚動全球 台灣材料廠為神山扮演關鍵後援

中國大陸祭出稀土管制，讓美國川普政府驚覺很多重要產業恐被「卡脖子」，這也讓今年的成大材料論壇幾乎全數聚焦台灣材料，探討「材料」在護國神山背後扮演的重要角色。

第十屆成材產業論壇今（7）日下午登場，並以「獨木不成林，神山材料群雄並起」為主題，聚焦探討台灣各種特化材料在半導體先進封裝中所扮演的關鍵角色，並邀請五家代表台灣半導體耗材實力的企業領袖與會分享，展現台灣材料科技在國際舞台上的深厚實力與創新能量。

參與論壇的成員包括智勝科技總經理楊偉文、新應材董事長詹文雄、前光洋科董事長，現任合一特用材料董事長馬堅勇、僑力化工執行副總暨永續長蔡楚綝和宇川精密資深副總李文亮，分享自身以創新、品質與市場敏銳度為核心，推動企業文化再造與技術升級，帶領團隊積極開發高階研磨材料，擴展產品應用領域，並推行品質管理與流程優化。

五位與談人在談及稀土等重要材料多數被中國大陸掌握，是否因應護國神山同步進行「去中化」規畫，與談人一致澄清，主要是因應地緣政治及供應鏈重組和ESG的要求，進行關鍵材料多元化、避免供應鏈斷鏈及提升供應韌化的措施，更明確的形容詞應是「在地化」。

隨著主要客戶啟動國際布局，五大材料廠都表示，已展開就近服務護國神山的布局和規畫，不過，海外布局因成本和很多法規差異性，還得審慎評估。

獲台積電最佳供應商殊榮的新應材和僑立化工，都強調公司幾乎花費長達十年時間，才獲得神山認同並打入供應體系，足見台廠本身必須技術實力足以和國際大廠匹敵，甚至超越，才有成為在地化的一員，並在全球ESG浪潮，掌握隨護國神山國際布局的在地化商機。

國立台灣大學名譽教授、前科技部部長陳良基也在這些論壇總結他的核心觀點說，過去透過台灣業界的互相交流與合作，共同打造台灣的護國神山群，呼應了成大材料系友會的精神：一個人雖然跑得快，但一群人才能走得遠。他相信，台灣的材料技術能作為半導體領先的最佳後盾，使台灣成為一個小小多山的島嶼。