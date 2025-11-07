快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

稀土「卡脖子」效應驚動全球 台灣材料廠為神山扮演關鍵後援

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
第十屆成材論壇邀請多家重要台廠材料業企業領袖及專家分享台灣材料在國際的實力與創新。左起為前科技部長陳良基、宇川精密資深副總李文亮、智勝科技總經理楊偉文、僑力化工執行副總暨永續長蔡楚綝和新應材董事長詹文雄。記者簡永祥／攝影
第十屆成材論壇邀請多家重要台廠材料業企業領袖及專家分享台灣材料在國際的實力與創新。左起為前科技部長陳良基、宇川精密資深副總李文亮、智勝科技總經理楊偉文、僑力化工執行副總暨永續長蔡楚綝和新應材董事長詹文雄。記者簡永祥／攝影

中國大陸祭出稀土管制，讓美國川普政府驚覺很多重要產業恐被「卡脖子」，這也讓今年的成大材料論壇幾乎全數聚焦台灣材料，探討「材料」在護國神山背後扮演的重要角色。

第十屆成材產業論壇今（7）日下午登場，並以「獨木不成林，神山材料群雄並起」為主題，聚焦探討台灣各種特化材料在半導體先進封裝中所扮演的關鍵角色，並邀請五家代表台灣半導體耗材實力的企業領袖與會分享，展現台灣材料科技在國際舞台上的深厚實力與創新能量。

參與論壇的成員包括智勝科技總經理楊偉文、新應材董事長詹文雄、前光洋科董事長，現任合一特用材料董事長馬堅勇、僑力化工執行副總暨永續長蔡楚綝和宇川精密資深副總李文亮，分享自身以創新、品質與市場敏銳度為核心，推動企業文化再造與技術升級，帶領團隊積極開發高階研磨材料，擴展產品應用領域，並推行品質管理與流程優化。

五位與談人在談及稀土等重要材料多數被中國大陸掌握，是否因應護國神山同步進行「去中化」規畫，與談人一致澄清，主要是因應地緣政治及供應鏈重組和ESG的要求，進行關鍵材料多元化、避免供應鏈斷鏈及提升供應韌化的措施，更明確的形容詞應是「在地化」。

隨著主要客戶啟動國際布局，五大材料廠都表示，已展開就近服務護國神山的布局和規畫，不過，海外布局因成本和很多法規差異性，還得審慎評估。

台積電最佳供應商殊榮的新應材和僑立化工，都強調公司幾乎花費長達十年時間，才獲得神山認同並打入供應體系，足見台廠本身必須技術實力足以和國際大廠匹敵，甚至超越，才有成為在地化的一員，並在全球ESG浪潮，掌握隨護國神山國際布局的在地化商機。

國立台灣大學名譽教授、前科技部部長陳良基也在這些論壇總結他的核心觀點說，過去透過台灣業界的互相交流與合作，共同打造台灣的護國神山群，呼應了成大材料系友會的精神：一個人雖然跑得快，但一群人才能走得遠。他相信，台灣的材料技術能作為半導體領先的最佳後盾，使台灣成為一個小小多山的島嶼。

陳良基並強調第十屆成材產業論壇的成功舉辦，象徵著台灣材料產業從單一技術突破走向整體生態系共榮的轉型。論壇不僅見證了成大與產業界十年的合作成果，更為下一個十年鋪下創新與共榮的新藍圖。

第十屆成材論壇邀請多家重要台廠材料業企業領袖及專家分享台灣材料在國際的實力與創新。記者簡永祥／攝影
第十屆成材論壇邀請多家重要台廠材料業企業領袖及專家分享台灣材料在國際的實力與創新。記者簡永祥／攝影

半導體 台積電 地緣政治

延伸閱讀

確保稀土原料 川普深化中亞5國經濟聯繫 踏入中俄後院「挖礦」

日刺激經濟 喊砸650億美元…每年編列65億美元支持半導體、AI產業

日本最東離島附近蘊藏稀土 將評估與美國合作開採

學者：川普聯手亞洲盟友 抗衡中國擴張

相關新聞

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車...

影／黃仁勳搭乘專機降落台南 今年第4度旋風訪台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他一走出入境大廳身穿黑色上衣與白色長...

駁斥泡沫說！黃仁勳稱AI需求「非常非常強勁」 感謝台積電辛勞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪表示，其業務非常強勁，因此也來鼓勵與感謝台積電（2...

稀土「卡脖子」效應驚動全球 台灣材料廠為神山扮演關鍵後援

中國大陸祭出稀土管制，讓美國川普政府驚覺很多重要產業恐被「卡脖子」，這也讓今年的成大材料論壇幾乎全數聚焦台灣材料，探討「...

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台沒時間會見蔣萬安

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分飛抵台南，將參訪台積電台南三奈米廠。他一出境即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉絲，大排長龍迎接他返回台南，民眾夾道歡迎外，紛紛以球衣及棒球要求簽名，甚至合影，黃仁勳來者不拒，掀起旋風，他也說I will be back。 黃仁勳表示，這次除參訪台積電台南三奈米廠外，明天要到台積電新竹廠參加運動會，這個祕密大家都知道了。這次訪台2天，現在僅剩1天半。面對台北市長蔣萬安爭取輝達在台北設公司，黃仁勳說，這次沒時間去見蔣萬安，也沒有此計畫。是否逛台南夜市吃小吃，他說，這次沒有時間去逛台南夜市。

黃仁勳快閃台南 稱暫無出貨Blackwell晶片至大陸計劃

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘專機飛抵台南，快閃停留5小時，他接受媒體採訪表示，目前沒計劃出貨Blackw...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。