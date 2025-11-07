鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真辭世 鴻海發聲了

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分飛抵台南，將參訪台積電台南三奈米廠。他一出境即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉絲，大排長龍迎接他返回台南，民眾夾道歡迎外，紛紛以球衣及棒球要求簽名，甚至合影，黃仁勳來者不拒，掀起旋風，他也說I will be back。 黃仁勳表示，這次除參訪台積電台南三奈米廠外，明天要到台積電新竹廠參加運動會，這個祕密大家都知道了。這次訪台2天，現在僅剩1天半。面對台北市長蔣萬安爭取輝達在台北設公司，黃仁勳說，這次沒時間去見蔣萬安，也沒有此計畫。是否逛台南夜市吃小吃，他說，這次沒有時間去逛台南夜市。

2025-11-07 17:55