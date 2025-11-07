快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。圖／讀者提供
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。圖／讀者提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車窗跟路邊民眾揮手打招呼，展現親民形象，剛好出廠的台積電員工也高聲歡呼、還有人手舞足蹈、非常興奮。不過當地警方則是如臨大敵。

今天已是黃仁勳今年第四季來台，私人飛機直飛台南，短暫接受媒體採訪後前來南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線。剛好他的坐車在生產3奈米晶片的台積電南科18廠門口遇到紅燈停下，他也很親民地搖下車窗向民眾揮手。

當地南科保二與在地警方出動大批警力，不斷在四周巡邏、驅趕18場附近臨停車輛，媒體詢問的時候回說這個是「機密」任務。

黃仁勳預計停留台南5小時後即轉往台北，預計明天出席台積電運動會，與台積電高層會晤，在台灣停留時間一天半。

黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，進廠前向路人揮手致意，南科員工則高興歡呼。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影
黃仁勳參觀台積電南科18廠，警車來回穿梭十多次。記者周宗禎／攝影

台積電 南科 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

黃仁勳抵台「旋風行程只停1天半」 參訪台積電3奈米廠

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

相關新聞

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車...

影／黃仁勳搭乘專機降落台南 今年第4度旋風訪台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他一走出入境大廳身穿黑色上衣與白色長...

駁斥泡沫說！黃仁勳稱AI需求「非常非常強勁」 感謝台積電辛勞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪表示，其業務非常強勁，因此也來鼓勵與感謝台積電（2...

稀土「卡脖子」效應驚動全球 台灣材料廠為神山扮演關鍵後援

中國大陸祭出稀土管制，讓美國川普政府驚覺很多重要產業恐被「卡脖子」，這也讓今年的成大材料論壇幾乎全數聚焦台灣材料，探討「...

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台沒時間會見蔣萬安

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分飛抵台南，將參訪台積電台南三奈米廠。他一出境即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉絲，大排長龍迎接他返回台南，民眾夾道歡迎外，紛紛以球衣及棒球要求簽名，甚至合影，黃仁勳來者不拒，掀起旋風，他也說I will be back。 黃仁勳表示，這次除參訪台積電台南三奈米廠外，明天要到台積電新竹廠參加運動會，這個祕密大家都知道了。這次訪台2天，現在僅剩1天半。面對台北市長蔣萬安爭取輝達在台北設公司，黃仁勳說，這次沒時間去見蔣萬安，也沒有此計畫。是否逛台南夜市吃小吃，他說，這次沒有時間去逛台南夜市。

黃仁勳快閃台南 稱暫無出貨Blackwell晶片至大陸計劃

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘專機飛抵台南，快閃停留5小時，他接受媒體採訪表示，目前沒計劃出貨Blackw...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。