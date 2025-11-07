高階測試商機爆發 漢測營運動能強勁延續

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
漢測董事長林冬青。圖／聯合報系資料照片
半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試公布10月營收3.12億元，較去年同期成長149.66%，累積前十個月營收19.21億元，較去年同期成長48.43%。漢測表示，成長動能來自客戶測試產能擴充與設備更新需求，帶動測試機台銷售增長，探針卡業務也穩定貢獻收入。

隨著人工智慧（AI）市場持續升溫，AI伺服器與高效能運算（HPC）晶片需求快速成長，產業紛紛啟動新一波產能擴充與設備更新計畫，以支撐先進製程與高速運算晶片的測試需求。受此帶動，測試設備需求同步提升，推動公司整體營收動能。

法人表示，隨著AI晶片迭代加速，測試介面在半導體價值鏈中的重要性不斷提升，各家廠商積極投入相關技術研發，預期至2026年市場仍將維持高速成長。

漢測憑藉完整產品線、技術整合能力與即時在地服務，成功掌握產業升級契機。與去年同期比較，10月營收逾一倍成長；截至目前合併營收已超越去年全年，展現公司穩健的營運動能；在產業景氣回溫與自身供應實力的支撐下，後續營收表現可望持續成長。

