快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

黃仁勳抵台「旋風行程只停1天半」 參訪台積電3奈米廠

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
輝達執行長黃仁勳說，這次專程回來鼓勵台積電朋友，會在台南待5個小時。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳說，這次專程回來鼓勵台積電朋友，會在台南待5個小時。記者劉學聖／攝影

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台南機場，掀起一股旋風，他表示，這次回來鼓勵台積電朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台南待5個小時，隨後趕往台北，明天將參與台積電運動會。他說，這次雖待在台灣僅一天半，不過他很快就會再回來了。

面對媒體詢問，今天逛夜市嗎？他說，非常興奮能去逛夜市，但這一次他沒有時間，希望下次有機會，因為他已經旅行了三周了，他必須回家，他想念他的小狗們。他也說，他很快就會再回來。

媒體詢問是否一直在與美國和中國官員討論，關於是否能以任何形式向中國銷售晶片？是否有在積極討論？他說，目前沒有積極的討論，目前我們不打算運送任何東西到中國。

黃仁勳說，這取決於中國，你知道，什麼時候他們希望輝達的產品能夠回去服務中國市場，因此，他期待著他們改變他們的政策，希望我們能夠再次服務中國市場。同時，他來到這裡是為了鼓勵台積電，他們為我們做得非常好，來在這裡是感謝他們辛苦所做一切工作。

媒體詢及最近市場一直在擔心AI泡沫，這次和.com泡沫有什麼不同？他說，這次非常不同，因為.com泡沬時期，地面上大部分的光纖都是閒置的。但這次雲端中所有的GPU都在被使用，所以需求非常、非常強勁。

他表示，現在的AI技術非常有效，需求非常高，而且因為這項技術也是運算密集型的，所以運算需求非常高，我們正努力地追趕其強勁的需求。

關於伊隆·馬斯克說他正在考慮在美國建立一座大型晶片工廠，那麼你認為無晶圓廠也有必要朝這個方向發展嗎？他說，建造先進的晶片製造設施極其困難，它不只是建造一座工廠，台積電賴以為生的工程、科學和工藝技術是極其重要的。因此，這是一項非常重要的技術，而且需求極高，所以看來美國對此並不反對。

他也說，中國擁有非常好的AI技術，他們有許多AI研究人員，事實上，世界上50%的AI研究人員都在中國，他們開發出非常好的AI技術。當今世界上最受歡迎的AI模型是來自中國的開源模型，所以他們發展得非常、非常快，美國必須繼續以令人難以置信的速度發展，否則競爭激烈是不可避免的。

黃仁勳也提到，有很多人希望輝達的總部設在台北，而且這也是我們已經擁有許多許多員工的城市，我們的辦公空間太小了，所以我們需要在台北有一個更大的辦公室。他希望土地的討論能夠解決，可以在這裡建造一座非常美麗的建築。

這次行程是否與台北市長蔣萬安見面，他說，這次沒時間去見市長，也沒有此計畫，因為這次如你所知，是為了參觀台積電的晶圓廠，然後他會去參加運動會。

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘專機抵達台南機場，親切與台南鄉親打招呼。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳今下午搭乘專機抵達台南機場，親切與台南鄉親打招呼。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台南機場，掀起一股旋風。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台南機場，掀起一股旋風。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳今下午搭乘專機抵達台南機場，吸引不少民眾到場夾道歡迎，並挺台灣球衣讓他簽名。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳今下午搭乘專機抵達台南機場，吸引不少民眾到場夾道歡迎，並挺台灣球衣讓他簽名。記者劉學聖／攝影

黃仁勳 台積電 輝達

延伸閱讀

駁斥泡沫說！黃仁勳稱AI需求「非常非常強勁」 感謝台積電辛勞

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

相關新聞

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分抵台，一出境後，即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉...

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，出機場時發表談話。黃仁勳表示此行到台灣是為了鼓勵台積電，並肯定他們在業務上的亮眼表現與...

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車...

高階測試商機爆發 漢測營運動能強勁延續

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試公布10月營收3.12億元，較去年同期成長149.66%，累積前十個月營收19.21億...

黃仁勳抵台「旋風行程只停1天半」 參訪台積電3奈米廠

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台南機場，掀起一股旋風，他表示，這次回來鼓勵台積電朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台...

美中AI比拚 黃仁勳：美國必須以極快速度前進、否則競爭會非常激烈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪時針對美、中AI發展議題表示，美國必須以極快速度前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。