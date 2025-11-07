黃仁勳抵台「旋風行程只停1天半」 參訪台積電3奈米廠

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台南機場，掀起一股旋風，他表示，這次回來鼓勵台積電朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台南待5個小時，隨後趕往台北，明天將參與台積電運動會。他說，這次雖待在台灣僅一天半，不過他很快就會再回來了。

面對媒體詢問，今天逛夜市嗎？他說，非常興奮能去逛夜市，但這一次他沒有時間，希望下次有機會，因為他已經旅行了三周了，他必須回家，他想念他的小狗們。他也說，他很快就會再回來。

媒體詢問是否一直在與美國和中國官員討論，關於是否能以任何形式向中國銷售晶片？是否有在積極討論？他說，目前沒有積極的討論，目前我們不打算運送任何東西到中國。

黃仁勳說，這取決於中國，你知道，什麼時候他們希望輝達的產品能夠回去服務中國市場，因此，他期待著他們改變他們的政策，希望我們能夠再次服務中國市場。同時，他來到這裡是為了鼓勵台積電，他們為我們做得非常好，來在這裡是感謝他們辛苦所做一切工作。

媒體詢及最近市場一直在擔心AI泡沫，這次和.com泡沫有什麼不同？他說，這次非常不同，因為.com泡沬時期，地面上大部分的光纖都是閒置的。但這次雲端中所有的GPU都在被使用，所以需求非常、非常強勁。

他表示，現在的AI技術非常有效，需求非常高，而且因為這項技術也是運算密集型的，所以運算需求非常高，我們正努力地追趕其強勁的需求。

關於伊隆·馬斯克說他正在考慮在美國建立一座大型晶片工廠，那麼你認為無晶圓廠也有必要朝這個方向發展嗎？他說，建造先進的晶片製造設施極其困難，它不只是建造一座工廠，台積電賴以為生的工程、科學和工藝技術是極其重要的。因此，這是一項非常重要的技術，而且需求極高，所以看來美國對此並不反對。

他也說，中國擁有非常好的AI技術，他們有許多AI研究人員，事實上，世界上50%的AI研究人員都在中國，他們開發出非常好的AI技術。當今世界上最受歡迎的AI模型是來自中國的開源模型，所以他們發展得非常、非常快，美國必須繼續以令人難以置信的速度發展，否則競爭激烈是不可避免的。

黃仁勳也提到，有很多人希望輝達的總部設在台北，而且這也是我們已經擁有許多許多員工的城市，我們的辦公空間太小了，所以我們需要在台北有一個更大的辦公室。他希望土地的討論能夠解決，可以在這裡建造一座非常美麗的建築。