美中AI比拚 黃仁勳：美國必須以極快速度前進、否則競爭會非常激烈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南機場。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南機場。記者劉學聖／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪時針對美、中AI發展議題表示，美國必須以極快速度前進，否則競爭會非常激烈。

關於美、中AI發展比拚，黃仁勳澄清說，他是認為中國大陸擁有非常優秀的AI技術，也有許多AI研究人員。全球大約有50％的AI研究人員都在大陸，並開發出非常優秀的AI技術。實際上，當今世界上眾多廣受歡迎的開源AI模型是來自大陸，當地的進展非常迅速，因此美國必須持續以極快的速度前進，否則全球競爭將會非常激烈。

黃仁勳這次訪台行程共兩天，7日先行造訪台積電南科廠區，後續到台北，8日主要行程是參加台積電在新竹舉辦的運動會，屆時將與台積電創辦人張忠謀等人同台。

黃仁勳說，現在的AI技術已經非常有效，且需求極高。由於這項技術極其依賴運算，因此運算需求也非常龐大，輝達目前正努力追趕上這股極強的需求。

