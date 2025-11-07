駁斥泡沫說！黃仁勳稱AI需求「非常非常強勁」 感謝台積電辛勞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪表示，其業務非常強勁，因此也來鼓勵與感謝台積電（2330）的辛勤工作。他也再度回應AI泡沫說，指出這次情況與當初網路泡沫截然不同，「需求非常、非常強勁」。

黃仁勳這次訪台，主要行程是參與台積電將於8日舉辦的運動會，屆時將與台積電創辦人張忠謀等人同台，7日則先造訪台積電南科廠區。

黃仁勳說，現在的AI技術已經非常有效，且需求極高。由於這項技術極其依賴運算，因此運算需求也非常龐大，輝達目前正努力追趕上這股極強的需求。

另外，關於特斯拉（Tesla）研擬自建晶圓廠的消息，黃仁勳也回應看法，他認為打造先進製程晶片極其困難，這不僅僅是建造工廠，還涉及工程、科學，以及台積電賴以維生的工藝等，這些都有其難度，也是非常重要的技術，而且相關需求高漲。