快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

駁斥泡沫說！黃仁勳稱AI需求「非常非常強勁」 感謝台積電辛勞

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）於7日下午飛抵台南。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）於7日下午飛抵台南。記者劉學聖／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪表示，其業務非常強勁，因此也來鼓勵與感謝台積電（2330）的辛勤工作。他也再度回應AI泡沫說，指出這次情況與當初網路泡沫截然不同，「需求非常、非常強勁」。

黃仁勳這次訪台，主要行程是參與台積電將於8日舉辦的運動會，屆時將與台積電創辦人張忠謀等人同台，7日則先造訪台積電南科廠區。

黃仁勳說，現在的AI技術已經非常有效，且需求極高。由於這項技術極其依賴運算，因此運算需求也非常龐大，輝達目前正努力追趕上這股極強的需求。

另外，關於特斯拉（Tesla）研擬自建晶圓廠的消息，黃仁勳也回應看法，他認為打造先進製程晶片極其困難，這不僅僅是建造工廠，還涉及工程、科學，以及台積電賴以維生的工藝等，這些都有其難度，也是非常重要的技術，而且相關需求高漲。

台積電 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思

相關新聞

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分抵台，一出境後，即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉...

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，出機場時發表談話。黃仁勳表示此行到台灣是為了鼓勵台積電，並肯定他們在業務上的亮眼表現與...

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車...

高階測試商機爆發 漢測營運動能強勁延續

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試公布10月營收3.12億元，較去年同期成長149.66%，累積前十個月營收19.21億...

黃仁勳抵台「旋風行程只停1天半」 參訪台積電3奈米廠

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台南機場，掀起一股旋風，他表示，這次回來鼓勵台積電朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台...

美中AI比拚 黃仁勳：美國必須以極快速度前進、否則競爭會非常激烈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪時針對美、中AI發展議題表示，美國必須以極快速度前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。