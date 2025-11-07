聽新聞
影／黃仁勳搭乘專機降落台南 今年第4度旋風訪台
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他一走出入境大廳身穿黑色上衣與白色長褲，揮手向大家致意，短暫接受媒體採訪後前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時，隨後趕赴台北，黃仁勳也親口證實明天將出席台積電運動會，與張忠謀會面，預計在台灣停留時間一天半。
黃仁勳搭乘龐巴迪私人專機於今天下午2時20分降落台南機場，一走出機場入境大廳現場就有上百名鄉親與媒體等候，他先用中英文問候「大家好」、「Nice to meet you」，並接受約6分鐘的媒體採訪，隨後為現場守候的大批民眾簽名及合影，展現十足親和力。
黃仁勳說，這次回來台灣是因為business is very strong（需求非常高），特地來台灣鼓勵台積電夥伴們，感謝台積電為輝達做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們，黃仁勳表示將在台南停留5小時，隨後飛到台北短暫停留，接著飛回美國，結束旋風訪台行程。
