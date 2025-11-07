快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黃仁勳搭乘專機降落台南 今年第4度旋風訪台

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他身穿黑色上衣與白色長褲步出入境大廳，揮手向大家致意，還向粉絲簽名。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他身穿黑色上衣與白色長褲步出入境大廳，揮手向大家致意，還向粉絲簽名。記者劉學聖／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他一走出入境大廳身穿黑色上衣與白色長褲，揮手向大家致意，短暫接受媒體採訪後前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時，隨後趕赴台北，黃仁勳也親口證實明天將出席台積電運動會，與張忠謀會面，預計在台灣停留時間一天半。

黃仁勳搭乘龐巴迪私人專機於今天下午2時20分降落台南機場，一走出機場入境大廳現場就有上百名鄉親與媒體等候，他先用中英文問候「大家好」、「Nice to meet you」，並接受約6分鐘的媒體採訪，隨後為現場守候的大批民眾簽名及合影，展現十足親和力。

黃仁勳說，這次回來台灣是因為business is very strong（需求非常高），特地來台灣鼓勵台積電夥伴們，感謝台積電為輝達做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們，黃仁勳表示將在台南停留5小時，隨後飛到台北短暫停留，接著飛回美國，結束旋風訪台行程。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他身穿黑色上衣與白色長褲步出入境大廳，還來者不拒與粉絲合影。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他身穿黑色上衣與白色長褲步出入境大廳，還來者不拒與粉絲合影。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他身穿黑色上衣與白色長褲步出入境大廳，揮手向大家致意。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他身穿黑色上衣與白色長褲步出入境大廳，揮手向大家致意。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他身穿黑色上衣與白色長褲步出入境大廳，揮手向大家致意。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，他身穿黑色上衣與白色長褲步出入境大廳，揮手向大家致意。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，接受聯訪後前往台積電南科廠視察。記者劉學聖／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午再度到台灣訪問，這次他選擇搭乘專機降落台南，接受聯訪後前往台積電南科廠視察。記者劉學聖／攝影

黃仁勳 台積電 輝達 張忠謀

延伸閱讀

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思

相關新聞

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分抵台，一出境後，即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉...

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，出機場時發表談話。黃仁勳表示此行到台灣是為了鼓勵台積電，並肯定他們在業務上的亮眼表現與...

影／黃仁勳參觀台積電南科18廠 進廠前向路人揮手致意

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午抵台，下午4點15分左右抵達台積電南科18廠參觀，坐車剛好遇到紅燈停留，他特別搖下車...

高階測試商機爆發 漢測營運動能強勁延續

半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試公布10月營收3.12億元，較去年同期成長149.66%，累積前十個月營收19.21億...

黃仁勳抵台「旋風行程只停1天半」 參訪台積電3奈米廠

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台南機場，掀起一股旋風，他表示，這次回來鼓勵台積電朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台...

美中AI比拚 黃仁勳：美國必須以極快速度前進、否則競爭會非常激烈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於7日下午抵達台南，他於機場短暫時受訪時針對美、中AI發展議題表示，美國必須以極快速度前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。