工研院獲2025《天下雜誌》三項永續大獎 科技搭橋推動產業與人才共榮

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
工研院連續兩年獲「天下永續公民獎」，從全臺170家企業與機構中脫穎而出，永續實力再獲肯定，由衛福部次長莊人祥（左）頒獎，工研院院長張培仁（右）代表領獎。工研院／提供
工研院於今年再獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」，且入選《親子天下》「友善家庭職場獎」，並於7日參加「天下永續公民獎」頒獎典禮，永續實力深獲各界肯定。

《天下雜誌》永續獎項為臺灣最具指標性的永續評比之一，工研院延續去年雙料奪冠佳績，今年再度蟬聯非營利政府組桂冠並添新獎，評審除肯定工研院以科技賦能協助產業淨零之具體貢獻外，並期許工研院持續扮演產業橋樑，將永續及淨零影響力落實於價值鏈。

從永續公民、人才永續到友善家庭職場，三項榮譽象徵工研院推動組織及產業永續有成。工研院院長張培仁表示，工研院聚焦「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」三大策略，致力以科技研發對社會產生實質貢獻，從永續人才培養到協助臺灣中小企業進行綠色轉型，並積極串聯產學研夥伴力量，「以大帶小」引領產業邁向淨零、接軌國際，讓臺灣產業整體更具韌性，共創永續未來。

「天下永續公民獎」以永續價值鏈為年度評選主軸，倡議組織應關注自身永續發展，更應強化核心本業對外應用之社會效益。

工研院於企業承諾面提供同仁優於法規之假別，積極推廣多元共融意識，打造友善幸福職場；環境永續面導入氣候變遷及自然風險評估管理（TCNFD），提升組織應對外部新興風險之韌性，並將永續理念延伸至供應鏈，透過永續採購指引，落實供應商管理，綠色採購金額達2.45億元。

同時，社會參與面以「科技解方」、「社會公益」、「地方創生」三大路徑，推動創新技術落地應用，建構具永續力的產業生態系，並與多元合作夥伴攜手研發綠色技術，協助中小企業減碳，並持續串聯產官學研，打造多元共融之永續生態系。

工研院表示，人才是推動科技創新的關鍵，也是工研院持續深化研發能量的基礎，工研院以「永續人才」為核心策略，從AI技術培育、新創育成、跨領域人才養成到多元職涯發展，打造兼具創新與包容的職場環境，並積極培養產業所需專業人才，這些長期投入已轉化為具體成效，促工研院再度蟬聯「天下人才永續獎」政府組首獎。

此外，亦提供員工遠距辦公、彈性工作時段及優於法令的假勤措施，給予彈性安排照顧家庭的餘裕，並建立完整支持網絡，提供充足育兒資源及跨世代關懷活動，透過以上措施，協助員工兼顧家庭與工作平衡，營造具支持力的研發環境，首次參獎即獲「友善家庭職場獎」肯定。

工研院強調，未來將持續以科技創造價值、以永續連結社會，擴大影響力，成為臺灣邁向永續的堅實基石。

工研院 職場 中小企業

