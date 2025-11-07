工研院與傳恆綠能、聯昌推EC風扇 擺脫稀土限制

快訊

中央社／ 台北7日電

工研院今天宣布，與傳恆綠能科技及聯昌電子推出廣域高效電子換向（EC）風扇，將可打破稀土磁材進口依賴，實現台灣關鍵零組件自主製造。

工研院發布新聞稿表示，廣域高效電子換向（EC）風扇是採用工研院研發的「零稀土IE5永磁馬達」與「高效率無電解電容驅控平台」，可讓空調、資料中心及半導體廠氣流循環設備的能源效率提升逾6成，每年節電超過1.5億度，相當於1座電廠供電量。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文說，零稀土IE5永磁馬達可達國際IE5等級，更突破高效率馬達長期仰賴稀土磁材的限制，在全球供應鏈緊張下，強化台灣自主製造高效率馬達的能力，以及產業韌性與能源安全。

劉志文表示，目前技術已成功移轉傳恆綠能，並結合聯昌電子的智慧驅控及歐陸通風、瑞安、弘旭等終端設備夥伴，形成零件、模組及設備完整產業鏈，補足氣流循環設備在高效馬達需仰賴進口的瓶頸，展現台灣節能技術的自主實力。

