旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分抵台，一出境後，即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉絲，大排長龍迎接他返回台南，民眾夾道歡迎外，紛紛以球衣及棒球要求簽名，甚至合影，黃仁勳來者不拒，掀起旋風，他也說I Will be back。

黃仁勳表示，這次除訪台積電三奈米廠外，明天要到台積電新竹廠參加運動會，這個秘密大家都知道了。這次訪台2天，現在僅剩一天半。