快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南。記者劉學聖／攝影

輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，出機場時發表談話。黃仁勳表示此行到台灣是為了鼓勵台積電，並肯定他們在業務上的亮眼表現與辛勤努力。他此次在台灣的行程相當短暫，在台南停留約五小時、在台北也僅有數小時。對於傳出他明天會去參加台積電運動會，黃仁勳也笑說原來這個行程也不是秘密了。

對於外界關心的「AI泡沫」疑慮，他指出這次情況與網路泡沫時代不同，因為目前雲端上的 GPU 算力已全數被使用，顯示需求極為強勁。而且現在的 AI 技術非常有效率，也非常吃運算量，因此算力需求特別高。「我們正在努力追趕這個極為強大的需求」。黃仁勳下午將參訪台積電台南三奈米廠後會再前往台北，但他表示此行沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。

輝達執行長黃仁勳（中）今天下午飛抵台南，預期將參訪台積電台南三奈米廠後會再前往台北，但他表示此行沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）今天下午飛抵台南，預期將參訪台積電台南三奈米廠後會再前往台北，但他表示此行沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，大批粉絲夾道歡迎。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，大批粉絲夾道歡迎。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）今天下午飛抵台南，預期將參訪台積電台南三奈米廠後會再前往台北，但他表示此行沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）今天下午飛抵台南，預期將參訪台積電台南三奈米廠後會再前往台北，但他表示此行沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。記者劉學聖／攝影

台積電 台南 行程 黃仁勳 蔣萬安

延伸閱讀

傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

台積電運動會 黃仁勳與張忠謀都將現身並同框

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

相關新聞

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

就在輝達台灣總部確定落腳北士科之際，輝達執行長黃仁勳傳出將在今日抵達台灣，但這次私人飛機疑似規劃直飛台南，預計下午一時半...

「返鄉要押金、懷孕被解約」泰博科技移工工會指控公司長期強迫勞動 赴勞動部陳情

國內知名醫療科技與醫美品牌製造商泰博科技被自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理外籍員工，並在移工成立工會後進行...

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

輝達執行長黃仁勳專機今下午2時30分抵台，一出境後，即與民眾及媒體親切打招呼，他全程使用英文接受訪問，機場現場擠滿他的粉...

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，出機場時發表談話。黃仁勳表示此行到台灣是為了鼓勵台積電，並肯定他們在業務上的亮眼表現與...

和椿財報／前3季獲利1.05億元 EPS 1.27元

和椿（6215）6日通過第3季財報，第3季合併營收為7.05億元，季增16.97％、年增50.71％，稅後純益為0.52...

影／歡迎黃仁勳回台南 黃偉哲送上「台南家鄉味」在地好禮

歡迎輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭乘私人飛機下午將抵達台南機場，也是回到台南故鄉，台南市長黃偉哲準備許多在地特色好禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。