明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面
輝達執行長黃仁勳今天下午飛抵台南，出機場時發表談話。黃仁勳表示此行到台灣是為了鼓勵台積電，並肯定他們在業務上的亮眼表現與辛勤努力。他此次在台灣的行程相當短暫，在台南停留約五小時、在台北也僅有數小時。對於傳出他明天會去參加台積電運動會，黃仁勳也笑說原來這個行程也不是秘密了。
對於外界關心的「AI泡沫」疑慮，他指出這次情況與網路泡沫時代不同，因為目前雲端上的 GPU 算力已全數被使用，顯示需求極為強勁。而且現在的 AI 技術非常有效率，也非常吃運算量，因此算力需求特別高。「我們正在努力追趕這個極為強大的需求」。黃仁勳下午將參訪台積電台南三奈米廠後會再前往台北，但他表示此行沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。
