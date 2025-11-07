快訊

和椿財報／前3季獲利1.05億元 EPS 1.27元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

和椿（6215）6日通過第3季財報，第3季合併營收為7.05億元，季增16.97％、年增50.71％，稅後純益為0.52億元，年增23.64％，稅後每股純益（EPS）0.63元，年增23.53％，近三年同期單季獲利新高；累計前3季合併營收為17.94億元，年增62.54％，稅後純益1.05億元，年減16.08％，EPS為1.27元，年減16.45％。

和椿表示，第3季營收與獲利成長主要係受惠於設備與模組事業體及機器人產品出貨動能持續推升，高附加價值產品比重明顯增加，使整體產品組合逐步改變，同時，公司為擴大新品推廣與市場布局所增加的行銷費用及人力投入，雖短期拉高營業費用，但在營收規模放大的支撐，加上業外匯兌及其他收入挹注下，創造第3季毛利率24％、營業利益率7％、稅後淨利率7％，不僅第3季單季繳出近三年同期獲利新高的成績，也展現出公司產品策略與市場布局持續發揮成效，為未來營運奠定穩固基礎。

和椿亦同步公布10月合併營收達2.28億元，較上月營收2.54億元微幅減少10.19％，較去年同期1.30億元成長75.50％。累計前十月合併營收達20.23億元，年增63.90％，續創同期新高。

和椿進一步表示，今年前3季營收來自機器人及其他事業體已較去年同期成長，主要受惠於服務業運用機器人解決方案的需求增加。

近年來，在智慧物流與智慧服務應用快速擴張，帶動和椿旗下配送、清潔及導覽機器人等產品出貨持續放量，同時和椿也看準AI、半導體、電子產業在搬運機器人上的需求，無論是客戶詢問度或實際導入量皆顯著提升，尤其在半導體、AI等高科技產業上，隨著高科技製程對潔淨、高精度及穩定搬運的要求日益嚴苛，導入具備AI定位與感知能力的智慧搬運解決方案，已成為半導體廠區提升產線效率、優化勞動結構的必然趨勢。

和椿觀察到，AI與機器人產業正進入深度融合階段，全球正掀起以智慧製造為核心的自動化新浪潮。當前發展重點集中於人形機器人、AMR自主移動機器人與RaaS（Robotics as a Service）服務模式的興起，並朝向人機協作與場域智慧化整合發展。台灣在精密機械、馬達、控制工程與散熱等領域長期累積的技術實力，加上完整的半導體供應鏈體系，正好契合AI機器人產業的關鍵需求。

和椿憑藉多年自動化整合經驗、長期深耕自動化與智慧機器人應用，旗下F系列無人堆高機、U系列頂升搬運機器人與MES智慧工廠雲端系統，已陸續開始導入高科技及半導體客戶生產基地的現場，協助建構高效率、低誤差的智慧搬運環境。

以F系列為例，具備最高1.2噸負載與1.8公尺舉升高度，能在狹窄通道中運行並透過多線雷射SLAM導航精準定位；U1000頂升搬運機器人則可負載1噸，採混合式建圖技術達成無標記自主避障運行。在半導體後段製程以及精密加工廠區導入和椿智慧搬運系統，改善人力駕駛堆高機的碳排放以及工安風險，釋放至少五名人力價值，讓員工能從事更高價值的工作，同時也改變企業的工作流程，讓流程更可視化、數位化。

展望未來，和椿維持審慎樂觀看法。公司看準AI、半導體與電子等高科技產業在高階搬運與自動化解決方案的需求，並將此列為公司未來重點戰略方向，持續推動第二曲線的成長。

和椿旗下設備與組件事業處、與機器人事業處將進行資源整合，以提供客戶一站式的整體解決方案，服務範圍從產線上的自動化設備、設備與設備間的搬運、到工廠的清潔等應用，不再侷限於單一事業處，並發揮公司在精密機械、控制工程上的硬體優勢，以及MES智慧工廠雲端系統軟體上的結合，和椿將持續鞏固在AI機器人供應鏈中的關鍵角色，為未來營運帶來正面的挹注。

機器人 營收 半導體

