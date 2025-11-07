影／歡迎黃仁勳回台南 黃偉哲送上「台南家鄉味」在地好禮

歡迎輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭乘私人飛機下午將抵達台南機場，也是回到台南故鄉，台南市長黃偉哲準備許多在地特色好禮，包括世界冠軍果醬及台南好米等在地特產，他說，黃仁勳下午參訪台積電三奈米廠，沒有安排見面，但「人不到禮到」，希望黃仁勳能喜歡，還可以多採購。

黃偉哲說，歡迎黃仁勳能造訪台南，可以感受到台南天氣宜人及人情熱絡，特別準備了台南各地農會的伴手禮，包括台南好米、佳里牛蒡與蕎麥茶，黃金蕎麥麵及手工果醬，番茄乾與甘薯脆片，東山咖啡與紅蔥酥油、柚子蔘與鹽水意麵，媽祖泡芙文創禮品，將送到台南機場送給黃仁動。

黃偉哲說，像黃仁勳常演講，麻豆柚子蔘可以潤喉，「每次吃到紅蔥酥油配飯或麵，就想到台灣家鄉味。」