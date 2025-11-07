快訊

「返鄉要押金、懷孕被解約」泰博科技移工工會指控公司長期強迫勞動 赴勞動部陳情

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
泰博科技遭控打壓工會、侵害勞權。移工赴勞動部控訴「十二大惡行」。記者董俞佳／攝影
國內知名醫療科技與醫美品牌製造商泰博科技被自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理外籍員工，並在移工成立工會後進行打壓。泰博工會今天上午前往勞動部召開記者會，公開譴責資方違法行徑，要求政府介入調查。

工會秘書長汪英達說，泰博以「外籍同仁人事管理要領」管理移工，內容涉及罰款、限制行動與懷孕歧視，被工會批評已構成強迫勞動。

工會指公司有12大惡行，包括罰款、仲介費、懷孕歧視等等。例如：他廠轉入移工亦被收取「轉換費」、休假返鄉前須繳一個月薪資保證金、懷孕即被要求解約返國。多名外籍員工不滿制度霸道、長期遭不當管控，於今年8月組成工會並提出勞資爭議，但公司不但未改善，反而展開報復。

工會說，泰博在調解會議上「表面妥協、私下施壓」，接連對幾名工會幹部進行個別威脅。日前公司召集全體移工開會，要求所有人於12月底前退出工會，否則取消所有福利。然而，面對威脅，無一名會員屈服。資方不但敵視工會、還恐嚇員工退會，已明顯違反《工會法》保障的勞動三權。

泰博工會呼籲勞動部與經濟部正視問題，要求嚴懲打壓工會行為，確保勞動三權、公司停止報復行為，續聘所有有意願的員工以及退還所有名目費用、取消辭職罰金與返鄉抵押金等等。

勞動部官員在現場回應表示，保障移工權益一直以來都是勞動部的目標，會盡速處理。

泰博科技遭控打壓工會、侵害勞權。移工揭「十二大惡行」赴勞動部控訴。記者董俞佳/攝影
相關新聞

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

就在輝達台灣總部確定落腳北士科之際，輝達執行長黃仁勳傳出將在今日抵達台灣，但這次私人飛機疑似規劃直飛台南，預計下午一時半...

「返鄉要押金、懷孕被解約」泰博科技移工工會指控公司長期強迫勞動 赴勞動部陳情

國內知名醫療科技與醫美品牌製造商泰博科技被自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理外籍員工，並在移工成立工會後進行...

台積電運動會 黃仁勳與張忠謀都將現身並同框

台積電年度運動會將於周六（8日）在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達...

鴻海宣布合作的三菱電機有何優勢？ 電力模組二哥、光通訊居領先地位

搶進美國龐大AI基礎建設商機，鴻海（2317）繼與東元換股結盟後，又宣布與三菱電機株式會社簽署合作備忘錄（MoU），搶進...

影／歡迎黃仁勳回台南 黃偉哲送上「台南家鄉味」在地好禮

歡迎輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭乘私人飛機下午將抵達台南機場，也是回到台南故鄉，台南市長黃偉哲準備許多在地特色好禮...

創見第3季獲利增2.6倍 每股純益3.52元

創見資訊董事會通過第3季合併財務報表，第3季合併營收41.1 億元，相較上季增加27.2%。稅後純益15.1億元，季增2...

