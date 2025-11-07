「返鄉要押金、懷孕被解約」泰博科技移工工會指控公司長期強迫勞動 赴勞動部陳情

國內知名醫療科技與醫美品牌製造商泰博科技被自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理外籍員工，並在移工成立工會後進行打壓。泰博工會今天上午前往勞動部召開記者會，公開譴責資方違法行徑，要求政府介入調查。

工會秘書長汪英達說，泰博以「外籍同仁人事管理要領」管理移工，內容涉及罰款、限制行動與懷孕歧視，被工會批評已構成強迫勞動。

工會指公司有12大惡行，包括罰款、仲介費、懷孕歧視等等。例如：他廠轉入移工亦被收取「轉換費」、休假返鄉前須繳一個月薪資保證金、懷孕即被要求解約返國。多名外籍員工不滿制度霸道、長期遭不當管控，於今年8月組成工會並提出勞資爭議，但公司不但未改善，反而展開報復。

工會說，泰博在調解會議上「表面妥協、私下施壓」，接連對幾名工會幹部進行個別威脅。日前公司召集全體移工開會，要求所有人於12月底前退出工會，否則取消所有福利。然而，面對威脅，無一名會員屈服。資方不但敵視工會、還恐嚇員工退會，已明顯違反《工會法》保障的勞動三權。

泰博工會呼籲勞動部與經濟部正視問題，要求嚴懲打壓工會行為，確保勞動三權、公司停止報復行為，續聘所有有意願的員工以及退還所有名目費用、取消辭職罰金與返鄉抵押金等等。