創見第3季獲利增2.6倍 每股純益3.52元

創見資訊董事會通過第3季合併財務報表，第3季合併營收41.1 億元，相較上季增加27.2%。稅後純益15.1億元，季增259%；每股純益3.52 元。

創見表示，今年第3季，隨著主要晶圓廠將產能集中於高階產品如DDR5 與高頻寬記憶體（HBM），以支應人工智慧伺服器與高效能運算需求，傳統規格 DDR4 供應吃緊，惟多數企業伺服器、工控設備及嵌入式系統仍以DDR4為主流配置，推升其價格大幅上揚趨勢，帶動創見整體營收持續增長，本季營收 41.1 億元，創近年新高，較上季成長27.2%，營業利益亦穩健提升，表現亮眼。

展望本季，在供應端持續縮減、需求端轉移緩慢的雙重影響下，記憶體市場預期仍持續上漲，創見將因應市況，彈性調整庫存配置確保供貨穩定，同時優化產線效率及成本控管。除既有DDR4/DDR5 工控產品穩定出貨，也積極導入各類型企業級產品線，協助客戶導入高效能應用，聚焦高附加價值記憶體模組與儲存方案的發展。