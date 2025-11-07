護國神山中科擴廠、捷運藍線雙利多 中科特區房市升溫
台積電（2330）中科二期園區1.4奈米製程新廠於5日動工，預計2028年下半年實現量產，帶動約8,000至1萬個就業機會，擴廠熱潮與交通建設的利多，中科特區房產再度受到關注，區域預售與成屋交易同步升溫，帶動「科技宅」風潮再起。
中科管理局指出，台積電中科二期預計設置四座廠房，將成為1.4奈米製程的主要生產據點，完工後將是全球最大AI與高效能運算(HPC)晶片基地。首座廠預定2027年底完成風險試產、2028年下半年量產，新廠營業額上看5,000億元，有供應鏈傳聞，未來1奈米製程不排除提前落腳中科。
受惠台積電擴廠效應，中科特區預售建案在房市降溫期仍表現不俗，目前周邊預售案有「精銳WORLD」、「寶輝THE TOWER」、「磐鈺雲詠」，以及今年推案的金昌隆建設「麗景風和」、甫完工交屋的「精銳錦」，購屋族群以科技、航空業為主。
遊園北路的預售案「精銳WORLD」，規劃25樓東、西向35、39坪均質三房，位於中科特區，面東可看市區天際線、西側眺望台灣海峽夕陽，全棟YKK氣密窗，每戶皆附輕裝修，含大金冷氣機、全熱交換機、造型天花板，公設引進大型LED電視牆及智能機器人，名符其實與「科技宅」結合，距離中部科學園區僅10分鐘車程、捷運藍線步行不到1公里，深受科技業青睞，銷售已過9成佳績。
已完工交屋的「精銳錦」，鄰近捷運藍線沙鹿站及新光田醫院與童綜合醫院，距離中科僅約15分鐘車程，戶數141戶，也規劃純三房、零店面，周邊還有近2,000坪公園預定地，加上自擁800坪大花園，是中科生活圈罕見的雙花園建案，外觀立面及社區規劃深受自住客喜愛，紛紛搶先入住，目前實價登錄近完銷。
金昌隆建設今年推出的「麗景風和」，基地正臨捷運橘線O3站，步行即可回家，距離台中國際機場也僅約5分鐘車程，並可快速串聯大雅與水湳經貿園區，生活機能成熟，全案規劃40至48坪純三房自住型產品，目前預售實登價格已站上4字頭。
「寶輝THE TOWER」位於福科路與永福路口，開售以來實價登錄104筆，以「垂直花園的豪華住宅」為訴求，規劃室內溫水泳池、星空俱樂部、空中花園及強調私人隱密性，規劃40、50、90坪豪華住宅產品，單坪成交價站上7字頭。
住商不動產沙鹿向上加盟店店長黃義庭指出，台積電擴廠效應、聯外道路「特五號道路」通車帶來交通改善、台中捷運藍線預計2026年動工這三大建設利多，加上自住與換屋雙需求，將持續推升中科特區。
黃義庭表示，近一年中科生活圈房價漲幅超過二成，科技產業帶動高薪族群移入效應明顯，預售新案多以三房為主力格局，中科園區就業人口穩定，近10年就業人數增加超過2萬7,000人，成長幅度達85.7%，加上交通建設利多，讓房價仍具支撐力。
