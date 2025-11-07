黃偉哲證實黃仁勳下午訪台積電3奈米廠 喊話別忘台南夜市

輝達執行長黃仁勳今天下午傳出將到台南參訪台積電台南三奈米廠，台南市長黃偉哲上午在議會受訪時證實輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台南行程時表示，「當然歡迎黃仁勳能夠來台南」，除了建議他全台走訪台積電相關廠房外，也不要忘了「台南夜市」。

黃偉哲指出，黃仁勳行程寶貴，來台灣有幾件可可以一起做，包括到台南看看先進製程關鍵設備的三奈米廠，，也可以安排至高雄看二奈米廠，並到新竹參加台積電運動會，最後也可再至台北了解北市科輝達海外總部未來的用地，但千萬不要忘了「台南夜市」。