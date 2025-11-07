快訊

黃偉哲證實黃仁勳下午訪台積電3奈米廠 喊話別忘台南夜市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲證實輝達執行長黃仁勳今天下午將參訪台積電台南三奈米廠。記者吳淑玲／攝影
輝達執行長黃仁勳今天下午傳出將到台南參訪台積電台南三奈米廠，台南市長黃偉哲上午在議會受訪時證實輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台南行程時表示，「當然歡迎黃仁勳能夠來台南」，除了建議他全台走訪台積電相關廠房外，也不要忘了「台南夜市」。

黃偉哲指出，黃仁勳行程寶貴，來台灣有幾件可可以一起做，包括到台南看看先進製程關鍵設備的三奈米廠，，也可以安排至高雄看二奈米廠，並到新竹參加台積電運動會，最後也可再至台北了解北市科輝達海外總部未來的用地，但千萬不要忘了「台南夜市」。

台南之前曾積極爭取輝達海外總部到台南，但此次黃仁勳來台，黃偉哲說，目前下午並沒有會面安排，被問到是否有其他方式的接觸，他只笑說，現在大概就是透過「媒體放話」。

台南市長黃偉哲證實輝達執行長黃仁勳今天下午將參訪台積電台南三奈米廠。記者吳淑玲／攝影
台積電 黃仁勳 輝達

相關新聞

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

就在輝達台灣總部確定落腳北士科之際，輝達執行長黃仁勳傳出將在今日抵達台灣，但這次私人飛機疑似規劃直飛台南，預計下午一時半...

「返鄉要押金、懷孕被解約」泰博科技移工工會指控公司長期強迫勞動 赴勞動部陳情

國內知名醫療科技與醫美品牌製造商泰博科技被自家移工工會指控，長期以違反勞動人權的方式管理外籍員工，並在移工成立工會後進行...

台積電運動會 黃仁勳與張忠謀都將現身並同框

台積電年度運動會將於周六（8日）在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達...

鴻海宣布合作的三菱電機有何優勢？ 電力模組二哥、光通訊居領先地位

搶進美國龐大AI基礎建設商機，鴻海（2317）繼與東元換股結盟後，又宣布與三菱電機株式會社簽署合作備忘錄（MoU），搶進...

影／歡迎黃仁勳回台南 黃偉哲送上「台南家鄉味」在地好禮

歡迎輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭乘私人飛機下午將抵達台南機場，也是回到台南故鄉，台南市長黃偉哲準備許多在地特色好禮...

創見第3季獲利增2.6倍 每股純益3.52元

創見資訊董事會通過第3季合併財務報表，第3季合併營收41.1 億元，相較上季增加27.2%。稅後純益15.1億元，季增2...

