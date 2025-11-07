傳黃仁勳下午抵達台南 訪問台積電廠區

輝達執行長黃仁勳在結束英國行程後，外傳將於7日下午抵台。輝達（NVIDIA ）沒有透露他的相關行程，但傳出其專機可能不是如先前的軌跡降落於北部機場，這次是降落於台南，屆時可能訪問台積電台南廠區。

黃仁勳這次訪台，主要是參與台積電明日舉辦的運動會，屆時將與台積電創辦人張忠謀等人同台。

黃仁勳今年已多次訪台，上次是8月23日快閃行程，造訪台積電並發表演講，也拜會台積電創辦人張忠謀夫婦。