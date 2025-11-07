快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

傳黃仁勳下午抵達台南 訪問台積電廠區

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳。照片／聯合報系資料庫
輝達執行長黃仁勳。照片／聯合報系資料庫

輝達執行長黃仁勳在結束英國行程後，外傳將於7日下午抵台。輝達（NVIDIA ）沒有透露他的相關行程，但傳出其專機可能不是如先前的軌跡降落於北部機場，這次是降落於台南，屆時可能訪問台積電台南廠區。

黃仁勳這次訪台，主要是參與台積電明日舉辦的運動會，屆時將與台積電創辦人張忠謀等人同台。

黃仁勳今年已多次訪台，上次是8月23日快閃行程，造訪台積電並發表演講，也拜會台積電創辦人張忠謀夫婦。

台積電 黃仁勳 張忠謀

延伸閱讀

為何希望輝達設台北分公司？蔣萬安：產業、稅收全面提升

AI 教主黃仁勳要來了 傳將訪台積電南科廠8日現身運動會

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思

相關新聞

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

就在輝達台灣總部確定落腳北士科之際，輝達執行長黃仁勳傳出將在今日抵達台灣，但這次私人飛機疑似規劃直飛台南，預計下午一時半...

台積電運動會 黃仁勳與張忠謀都將現身並同框

台積電年度運動會將於周六（8日）在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達...

鴻海宣布合作的三菱電機有何優勢？ 電力模組二哥、光通訊居領先地位

搶進美國龐大AI基礎建設商機，鴻海（2317）繼與東元換股結盟後，又宣布與三菱電機株式會社簽署合作備忘錄（MoU），搶進...

傳黃仁勳下午抵達台南 訪問台積電廠區

輝達執行長黃仁勳在結束英國行程後，外傳將於7日下午抵台。輝達（NVIDIA ）沒有透露他的相關行程，但傳出其專機可能不是...

AI 教主黃仁勳要來了 傳將訪台積電南科廠8日現身運動會

AI教主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將快閃來台，業界盛傳將訪台積電（2330）南科廠，是否今晚也將前往台南夜市行程受...

英飛凌找夥伴 順德入列 簽署產品優先開發權合作協議

英飛凌（Infineon）AI伺服器夥伴爆出大黑馬，繼台達電、光寶科後，全球前三大導線架製造商順德工業也入列。順德與英飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。