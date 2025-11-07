AI 教主黃仁勳要來了 傳將訪台積電南科廠8日現身運動會

AI教主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將快閃來台，業界盛傳將訪台積電（2330）南科廠，是否今晚也將前往台南夜市行程受到關注。不過業界傳出，黃仁勳除了將訪台積電南科廠，8日也將首要現身台積電運動會和台積電創辦人張忠謀夫婦、台積電董座魏哲家同台。

台積電運動會將於本周六（8日）於登場，據了解，目前大會流程已定案，除了台積電創辦人張忠謀夫婦以「自己人」身分出席，外傳「皮衣男」可望扮演神祕嘉賓，輝達執行長黃仁勳傳出已受邀台積電運動會，業界昨日指出，今年度受邀現身機率高。

黃仁勳素來酷愛穿太太Lori添購的皮衣而被網友封為「皮衣男」，最新市場傳出，台積電預定11月8日舉辦年度運動會，該活動已再度邀請業界好友如黃仁勳參加，一同和老朋友相見歡。由於黃仁勳近期出席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會（CEO Summit），後續在亞洲洽公，個人行程動態也備受關注。

台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬日前在公開活動上受訪提及，她與張忠謀會出席台積電運動會。

張忠謀與張淑芬已連續2年參加台積電運動會，去年張忠謀在運動會上致詞說，過去幾十年，每年運動會都是他最愉快、興奮的一天，而張淑芬日前也預告，張忠謀今年仍會出席台積電運動會。

事實上，台積電去年也廣邀業界好友出席運動會，去年台積電董事長暨總裁魏哲家首度以新身分挑大梁，邀請不少老朋友同樂，包含輝達執行長黃仁勳、前「股后」漢微科董事長暨現任漢民集團副董事長許金榮、聯發科（2454）執行長蔡力行、宏碁（2353）董事長陳俊聖、台積電前代理發言人暨企業訊息處資深處長孫又文等人，不過，黃仁勳去年因行程滿檔未能參與，今年是否扮演神祕嘉賓現身，備受外界關注。

回顧台積電2023年運動會是新冠疫情後睽違三年恢復舉辦，當時台積電創辦人張忠謀也現身，他特別強調是「自己人」，和太太張淑芬一起參加，他並鼓勵員工多運動。