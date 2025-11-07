黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會
就在輝達台灣總部確定落腳北士科之際，輝達執行長黃仁勳傳出將在今日抵達台灣，但這次私人飛機疑似規劃直飛台南，預計下午一時半降落。據了解，黃仁勳將參訪台積電台南三奈米廠，由台積副總經理王英郎親自接待。
而明日黃仁勳將前往新竹，參加台積電運動會，將會和創辦人張忠謀同框合體。
據調查，台積電因應輝達（NVIDIA）追加採用3奈米製程生產的AI晶片訂單，台積電為此得擴增南科18B 3奈米生產規模，準備由目前的每月10到11萬片增至到16萬片，增幅高達45%到50%之高。其中，輝達追加每月投片量即高達3.5萬片高，顯見輝達在各國布建AI基礎設施明年持續發酵，並挹注台積電強大成長動能。
輝達追加的AI晶片，應該是今年的推出的Blackwell Ultra，以及明年接棒的Vera Rubin平台，都會採用台積電N3P製程生產。
