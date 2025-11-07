台積電運動會 黃仁勳與張忠謀都將現身並同框

台積電年度運動會將於周六（18日）在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席，並以貴賓身份致詞，兩位科技巨擘有望同框，將引發全球高度關注。

依黃仁勳出席台積電運動會的行程推算，他預料會在今天搭乘專機抵達松山機場，並不排除在晚間現身他最愛的台北夜市。想一睹這位AI教父風采的民眾，可得把握與當今半導體最高市值CEO（執行長）見面的機會。

這將是黃仁勳今年第四次來台，前一次來是今年8月下旬，為了輝達6款全新晶片，包括下一代RubinGPU和NVLink交換器、網路晶片、網路交換器和矽光子處理器等委託台積電幫忙趕工。供應鏈傳出輝達追加數萬片的N3P製程的投片量給台積電，將為台積電明年營運挹注強大動能，新增產能將於明年第2季前到位。

前一次他來時也特別到張忠謀家裡拜會，並致贈生日禮，足見兩人深厚情誼。

台積電運動會向來是公司年度重要盛事，張忠謀每年幾乎親自出席，並在開幕時向員工致詞，強調團隊精神與企業文化的重要性。今年適逢台積電擴大全球布局與AI晶片需求爆發的關鍵時刻，黃仁勳再次抵台參加，意義非同小可。

台積電內部稍早也發出邀請函，但除了附上員工競賽與表演節目外，並未揭露與會貴賓。據了解，台積電今年運動會同樣比照去年，邀請已退休的高層人員參加，且名單比去年還多，這也意味台積電今年營收增幅將近33%到35%，與獲利同創新高，台積電董事長魏哲家想藉這場盛會，邀請對台積電做出重要貢獻的人士與會或回娘家，一同分享台積電豐碩成果，並期勉大家繼續同心同力、繼續創造奇蹟。

張忠謀現身更是整個運動會重頭戲。台積電過去在運動會上曾表示，「這是我一年中最愉快的一天」，多年來他與員工並肩參與賽事，象徵台積電「同心一體」的企業精神。今年他再度攜夫人張淑芬出席，被視為台積電企業文化傳承的延續。

對黃仁勳而言，這將是他今年內第4度來台。自5月出席Computex以來，他多次與台積電高層會晤，強調雙方在AI晶片、先進封裝及高效能運算（HPC）領域的緊密合作。若他現身台積電運動會，將是兩大科技巨擘罕見在公開場合同枉，台積電在全球半導體產業重要性，勢必大大加分，更引發全球關注。

半導體業界人士指出：「黃仁勳每次來台，幾乎都帶來AI產業的重要訊號；若他現身運動會，將是一種非正式但高度象徵的對台積電信任與肯定。」