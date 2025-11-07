快訊

今立冬！禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

政院高層看報「才知補充保費改革方向」石崇良溝通失靈犯大忌

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電運動會 黃仁勳與張忠謀都將現身並同框

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電年度運動會周六在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀（左）與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達執行長黃仁勳（右）出席。本報資料照片
台積電年度運動會周六在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀（左）與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達執行長黃仁勳（右）出席。本報資料照片

台積電年度運動會將於周六（18日）在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席，並以貴賓身份致詞，兩位科技巨擘有望同框，將引發全球高度關注。

依黃仁勳出席台積電運動會的行程推算，他預料會在今天搭乘專機抵達松山機場，並不排除在晚間現身他最愛的台北夜市。想一睹這位AI教父風采的民眾，可得把握與當今半導體最高市值CEO（執行長）見面的機會。

這將是黃仁勳今年第四次來台，前一次來是今年8月下旬，為了輝達6款全新晶片，包括下一代RubinGPU和NVLink交換器、網路晶片、網路交換器和矽光子處理器等委託台積電幫忙趕工。供應鏈傳出輝達追加數萬片的N3P製程的投片量給台積電，將為台積電明年營運挹注強大動能，新增產能將於明年第2季前到位。

前一次他來時也特別到張忠謀家裡拜會，並致贈生日禮，足見兩人深厚情誼。

台積電運動會向來是公司年度重要盛事，張忠謀每年幾乎親自出席，並在開幕時向員工致詞，強調團隊精神與企業文化的重要性。今年適逢台積電擴大全球布局與AI晶片需求爆發的關鍵時刻，黃仁勳再次抵台參加，意義非同小可。

台積電內部稍早也發出邀請函，但除了附上員工競賽與表演節目外，並未揭露與會貴賓。據了解，台積電今年運動會同樣比照去年，邀請已退休的高層人員參加，且名單比去年還多，這也意味台積電今年營收增幅將近33%到35%，與獲利同創新高，台積電董事長魏哲家想藉這場盛會，邀請對台積電做出重要貢獻的人士與會或回娘家，一同分享台積電豐碩成果，並期勉大家繼續同心同力、繼續創造奇蹟。

張忠謀現身更是整個運動會重頭戲。台積電過去在運動會上曾表示，「這是我一年中最愉快的一天」，多年來他與員工並肩參與賽事，象徵台積電「同心一體」的企業精神。今年他再度攜夫人張淑芬出席，被視為台積電企業文化傳承的延續。

對黃仁勳而言，這將是他今年內第4度來台。自5月出席Computex以來，他多次與台積電高層會晤，強調雙方在AI晶片、先進封裝及高效能運算（HPC）領域的緊密合作。若他現身台積電運動會，將是兩大科技巨擘罕見在公開場合同枉，台積電在全球半導體產業重要性，勢必大大加分，更引發全球關注。

半導體業界人士指出：「黃仁勳每次來台，幾乎都帶來AI產業的重要訊號；若他現身運動會，將是一種非正式但高度象徵的對台積電信任與肯定。」

台積電 運動 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

相關新聞

黃仁勳示警：AI競賽 陸將勝美

輝達執行長黃仁勳接受金融時報專訪時發出迄今最強烈警告，指出中國憑藉較低能源成本與寬鬆監管環境，將擊敗美國贏得人工智慧（Ａ...

台積電運動會 黃仁勳與張忠謀都將現身並同框

台積電年度運動會將於周六（18日）在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達...

英飛凌找夥伴 順德入列 簽署產品優先開發權合作協議

英飛凌（Infineon）AI伺服器夥伴爆出大黑馬，繼台達電、光寶科後，全球前三大導線架製造商順德工業也入列。順德與英飛...

順德兩大優勢 出線關鍵

全球功率半導體大廠德國英飛凌科技（Infineon Technologies）扶植新供應商意味濃厚，台鏈中獲選第一供應商...

緯穎德州新廠 下月啟用 董座洪麗寗預期投資美國力道不會改變

緯穎董事長洪麗寗昨（6）日表示，在美國德州艾爾帕索（El Paso）的新廠確定12月啟用，將由原先在墨西哥廠的經營團隊及...

緯穎大量導入自動化設備

緯穎在美國德州新廠12月正式啟用，將面對最大挑戰就是隨之而來的成本壓力。緯穎董事長洪麗寗指出，將面對最大挑戰就是隨之而來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。