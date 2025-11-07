鴻海宣布合作的三菱電機有何優勢？電力模組二哥、光通訊居領先地位

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

搶進美國龐大AI基礎建設商機，鴻海（2317）繼與東元換股結盟後，又宣布與三菱電機株式會社簽署合作備忘錄（MoU），搶進快速成長的AI資料中心市場，提供能源效率和高度可靠的AI資料中心解決方案。

鴻海為何要跟三菱合作？除美國總統川普10月底與日本簽署《美日框架協議》，進一步確認日本企業在美國投資能源基礎建設及人工智慧基礎建設的承諾，其中包含AI基建投資邀三菱電機合作，提供300億美元資料中心電站系統和設備，成雙方合作利基。

三菱在全球電力模組市場居領先地位，也成為切入AI資料中心優勢。根據三菱官方資料，OMDIA機構調查統計，2024年三菱電力模組市占率全球第2，而在VSC-type HVDC systems（電壓源轉換器型式的高壓直流輸電系統）功率元件市占率全球第一。

由於輝達2025年於開放運算高峰會上宣布，將於2027年推出次世代Kyber機架設計的AI資料中心架構，將500個GPU連接到單一機架，並推動800V高壓直流電（HVDC）基礎設施，將資料中心供電電壓從傳統的48V或54V直流大幅提升至800V，如此一來可減少電力耗損，等同於提高用電效率，宣告AI資料中心大量使用HVDC電力系統的時代開啟。

三菱電機有電源裝置與高頻光傳輸裝置兩大部門。三菱電機除SiC功率模組市占率高，AI伺服器大量導入的光通訊，三菱也在EML（電吸收調變雷射器）元件領域為全球市占第一，目前該公司也坦言看到強勁的需求成長。

鴻海科技集團董事長劉揚偉與日本三菱電機社長兼CEO漆間啓6日共同簽署合作備忘錄，目標為全球客戶共同提供AI資料中心解決方案，由於三菱在光跟電技術的領先性，而兩者也都是AI資料中心關鍵要素，也讓雙方合作搶吃美國AI基建商機帶來極大想像空間。

