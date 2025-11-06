英飛凌攜順德 打造 AI 伺服器「神經系統」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
順德總經理陳維德表示，順德正積極朝「電源管理全方位解決方案提供者」轉型。記者宋健生／攝影
順德總經理陳維德表示，順德正積極朝「電源管理全方位解決方案提供者」轉型。記者宋健生／攝影

英飛凌（Infineon）AI伺服器夥伴爆出大黑馬，繼台達電、光寶科後，全球前三大導線架製造商順德工業（2351）也入列。順德與英飛凌6日共同宣布，雙方簽署產品優先開發權合作協議，共同跨入AI伺服器電源管理系統。

半導體大廠英飛凌已與輝達（NVIDIA）攜手研發新一代AI伺服器電源管理系統，台鏈中的順德將與英飛凌共同開發「AI伺服器電源管理系統」，聚焦在兩大關鍵，一、提升AI伺服器用電效能，二、提升散熱效能。雙方簽約後，順德將成為英飛凌第一優先供應商，而順德也將成為輝達鏈的關鍵供應商之一。

順德總經理陳維德說，雙方合作後，順德將與輝達研發新一代AI伺服器電源管理系統「站在同一陣線」。此外，為AI伺服器的運作關鍵有二，其一為GPU等同大腦，以「導線架」為核心的電源管理系統如同人體「神經系統」，是電力與訊號傳輸的關鍵，直接影響電力能耗與熱能管理，沒有導線架伺服器等同癱瘓。

根據協議內容，雙方將共同推進AI加速器導線架技術的開發，並攜手布局第三代半導體碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）應用領域，為超大型數據中心的AI處理器，提供領先垂直強化既有合作夥伴關係。

陳維德表示，藉由合作，公司將優先投入AI加速器導線架的關鍵專案開發，是在AI伺服器高功率元件領域的重要供應鏈夥伴。雙方將依據共同的技術路線圖，針對新世代AI硬體需求進行設計與製造，為AI伺服器市場提供穩定而高效的供應支援。

順德成立逾70年，近年積極推動轉型，從傳統消費性電子製造跨足車用與AI半導體領域，逐步發展為「電源管理全方位解決方案提供者」。順德已與多家國際IDM大廠英飛凌、羅姆、意法半導體等建立深度合作關係，共同開發伺服器電源管理及高功率模組應用。隨著AI運算需求快速成長、伺服器功率密度不斷提升，順德預期AI相關應用營收2026年實現倍數成長，並持續強化其在全球AI半導體供應鏈的關鍵角色。

陳維德強調，此次合作，象徵順德在AI與第三代半導體領域邁向新里程。順德將持續與夥伴攜手打造高效、可靠的AI硬體生態系，迎接新世代高效能運算的浪潮。

