TPK入股奕力 進軍半導體 投資58億元間接持有逾兩成股權

觸控模組大廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（6）日董事會通過與東博資本（MagiCapital）及仲方資本（Achi Capital）簽訂股權轉讓契約，將投資逾58億元、間接持有奕力-KY逾兩成股權。業內認為，此舉宣告TPK將正式跨足半導體產業。

TPK昨日公告，取得東博及仲方資本所屬及關聯共七間境外子公司之全部股權，並間接持有奕力-KY約23.83%股權，總交易金額為58.07億元，換算奕力每股交易價格為49.5元。依奕力昨日收盤價為42.8元概算，本次交易案溢價約15.6%。

TPK指出，本股權轉讓案將全數以等值美元於境外交易，預計2026年1月完成全部股份轉讓程序，交易完成後將成為奕力最大股東，取得三席董事席位，現任法人董事暨董事長梁公偉及總經理陳泰元均將留任。

TPK董事長江朝瑞表示，TPK多年來專注於觸控技術研發與製造，但技術演變以及產業已趨成熟，公司成長動能受限，故近年來積極尋求轉型機會，這次藉由投資奕力科技之契機，得使公司正式進入半導體產業。

江朝瑞進一步指出，由於AI及消費性電子產品持續演進，半導體產業持續成長可期，奕力為顯示器驅動IC領導廠商，具備堅實技術能力與深厚穩固之客戶關係，未來可與TPK的核心競爭力深度結合，發揮最大綜效，以奕力為基礎，開啟半導體事業新版圖。

TPK本次入主奕力為合意併購案，雙方接觸已達半年之久，最終彼此認同合作將有利於未來發展，因此一拍即合。TPK策略長劉詩亮表示，觸控技術歷經多年發展，產業已趨成熟，而公司正迎來關鍵轉型時刻，此次投資不僅讓公司正式進入半導體產業，也開啟未來整合與擴展的契機。