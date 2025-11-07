TPK入股奕力 進軍半導體 投資58億元間接持有逾兩成股權
觸控模組大廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（6）日董事會通過與東博資本（MagiCapital）及仲方資本（Achi Capital）簽訂股權轉讓契約，將投資逾58億元、間接持有奕力-KY逾兩成股權。業內認為，此舉宣告TPK將正式跨足半導體產業。
TPK昨日公告，取得東博及仲方資本所屬及關聯共七間境外子公司之全部股權，並間接持有奕力-KY約23.83%股權，總交易金額為58.07億元，換算奕力每股交易價格為49.5元。依奕力昨日收盤價為42.8元概算，本次交易案溢價約15.6%。
TPK指出，本股權轉讓案將全數以等值美元於境外交易，預計2026年1月完成全部股份轉讓程序，交易完成後將成為奕力最大股東，取得三席董事席位，現任法人董事暨董事長梁公偉及總經理陳泰元均將留任。
TPK董事長江朝瑞表示，TPK多年來專注於觸控技術研發與製造，但技術演變以及產業已趨成熟，公司成長動能受限，故近年來積極尋求轉型機會，這次藉由投資奕力科技之契機，得使公司正式進入半導體產業。
江朝瑞進一步指出，由於AI及消費性電子產品持續演進，半導體產業持續成長可期，奕力為顯示器驅動IC領導廠商，具備堅實技術能力與深厚穩固之客戶關係，未來可與TPK的核心競爭力深度結合，發揮最大綜效，以奕力為基礎，開啟半導體事業新版圖。
TPK本次入主奕力為合意併購案，雙方接觸已達半年之久，最終彼此認同合作將有利於未來發展，因此一拍即合。TPK策略長劉詩亮表示，觸控技術歷經多年發展，產業已趨成熟，而公司正迎來關鍵轉型時刻，此次投資不僅讓公司正式進入半導體產業，也開啟未來整合與擴展的契機。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言