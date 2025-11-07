順德兩大優勢 出線關鍵
全球功率半導體大廠德國英飛凌科技（Infineon Technologies）扶植新供應商意味濃厚，台鏈中獲選第一供應商的順德（2351）能雀屏中選，主要是因為順德具備相當強大的模具設計能力，以及極高精度的產品生產能力。
順德指出，順德與英飛凌雙方合作長達23年，過去在車用導線架的精度要求方面，就已經達到30奈米，如今進階到新一代AI伺服器電源管理系統所需的高功率導線架，精度更進一步提升到15奈米，比同業的50奈米至30奈米，精度要高出許多。
另一方面，順德的「客製化模具設計能力」在業界也是屬於龍頭地位。
目前順德每月出貨的導線架產品就多達400多種型號，可以充分滿足AI高功率導線架少量多樣的需求。
尤其是順德生產的高功率導線架，採用特殊銅合金，也是CP值最高、最佳的散熱導體，英飛凌想切入新一代AI伺服器電源管理系統，就必須有符合客製化、具協同開發能力的廠商，順德自然也成為英飛凌尋找合作夥伴的優先選擇。
