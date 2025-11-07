蔣尚義：台灣應布局小晶片

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

鴻海（2317）董事暨訊芯-KY董事長蔣尚義昨（6）日表示，人工智慧（AI）驅動下世代半導體需求成長，AI應用產品會更多元化，商機可期。他指出，半導體摩爾定律面臨物理侷限，台灣應布局小晶片等系統設計、搶進先進封裝，保持在半導體產業領先。

蔣尚義參加遠見高峰會，分享AI時代下半導體產業展望。以往PC或手機等世代驅動者多以單一產品帶動市場需求量；進入AI世代初期，以基礎建設和資料中心設施為主，真正的AI應用還沒浮現，已經帶動新世代半導體龐大需求。

蔣尚義強調，未來AI應用擴展至其他領域，「會更轟轟烈烈」，包括智慧電動車、機器人、智慧家庭、智慧城市等，將有上千、上萬種產品具備AI功能，未來各個生活領域都會應用到AI，AI應用產品會更多元化，商機成長可期。

蔣尚義認為，以往PC或手機世代驅動力量，主要搭配半導體「摩爾定律」（指晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加1倍）的技術微縮、效能提升、功率下降、成本降低等趨勢，以單一性質電子終端產品為主要驅動。

他強調，摩爾定律在半導體先進製程已面臨物理侷限，未來AI產品應用多元化且需求量大，半導體產業/需要積極布局小晶片（Chiplet）設計架構，可應用在AI時代多樣化的終端產品，降低半導體先進製程高昂的設計成本。台灣半導體產業要保有晶圓製造和先進封裝優勢，也要積極搶進封裝市場、布局系統設計，才能繼續保持台灣半導體產業的領先地位。

