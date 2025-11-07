英飛凌找夥伴 順德入列 簽署產品優先開發權合作協議

英飛凌（Infineon）AI伺服器夥伴爆出大黑馬，繼台達電、光寶科後，全球前三大導線架製造商順德工業（2351）也入列。順德與英飛凌昨（6）日共同宣布，雙方簽署產品優先開發權合作協議，共同跨入AI伺服器電源管理系統。

半導體大廠英飛凌已與輝達攜手研發新一代AI伺服器電源管理系統，台鏈中的順德將與英飛凌共同開發「AI伺服器電源管理系統」，聚焦在兩大關鍵，一、提升AI伺服器用電效能，二、提升散熱效能。雙方簽約後，順德將成為英飛凌第一優先供應商，而順德也將成為輝達鏈的關鍵供應商之一。

順德總經理陳維德說，雙方合作後，順德將與輝達研發新一代AI伺服器電源管理系統「站在同一陣線」。此外，為AI伺服器的運作關鍵有二，其一為GPU等同大腦，以「導線架」為核心的電源管理系統如同人體「神經系統」，是電力與訊號傳輸的關鍵，直接影響電力能耗與熱能管理，沒有導線架伺服器等同癱瘓。

根據協議內容，雙方將共同推進AI加速器導線架技術的開發，並攜手布局第三代半導體碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）應用領域，為超大型數據中心的AI處理器，提供領先垂直強化既有合作夥伴關係。

陳維德表示，藉由合作，公司將優先投入AI加速器導線架的關鍵專案開發，是在AI伺服器高功率元件領域的重要供應鏈夥伴。

雙方將依據共同技術路線圖，針對新世代AI硬體需求進行設計與製造，為AI伺服器市場提供穩定而高效的供應支援。

順德成立逾70年，近年積極推動轉型，從傳統消費性電子製造跨足車用與AI半導體領域，逐步發展為「電源管理全方位解決方案提供者」。