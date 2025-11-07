緯穎大量導入自動化設備
緯穎（6669）在美國德州新廠12月正式啟用，將面對最大挑戰就是隨之而來的成本壓力。緯穎董事長洪麗寗指出，將面對最大挑戰就是隨之而來的成本壓力，人事是成本增幅最大項目，預計將大量導入自動化設備，確保品質及交期精準，長期而言是緯穎的優勢。
洪麗寗表示，公司先前早在墨西哥設廠，以因應北美及南美洲客戶的資料中心需求，但美國總統川普上任後，面臨許多關稅挑戰，「每個月都相當關注關稅動態，也相當緊張」，甚至有一家客戶要求緊急出貨，緯穎所面臨的增加關稅達到新台幣數千萬元。
洪麗寗坦言，關稅議題是緯穎在美國德州設立新廠的主要關鍵。
洪麗寗坦言，在美國擴大設廠會帶來許多成本增加問題，最大的問題是人力成本，目前規劃在德州廠設立大量自動化設備，雖然初期投資成本相對較高，但能達到良率提升及交期穩定的優勢。
洪麗寗表示，客戶拉貨的時候要求時間相當精準，因資料中心布建時，每天各個時段都有不同工程團隊需要進駐，伺服器機櫃交貨的時間早一天或晚一天都不行，緯穎目前有大量北美客戶要在當地設立資料中心，所以對緯穎來說在美國設廠亦是順應趨勢。
雖然在美國設廠成本增加，不過洪麗寗說，美國電力供應相對墨西哥來說更加多元化，取得電力也相對容易。但即使如此，未來伺服器將從原先氣冷轉向水冷，技術轉換也為廠商增加相當多成本。
