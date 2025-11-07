鴻海進軍日本主權AI市場 利用集團旗下夏普工廠生產伺服器
鴻海集團主權人工智慧（AI）跨大步，繼美國與中東之後，鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，攜手日本軟體銀行與三菱電機，利用鴻海集團旗下夏普的工廠來生產AI伺服器，進軍日本主權AI市場。
劉揚偉昨（6）日接受日媒訪問時表示，未來半年內將首度在美國德州工廠部署人形機器人，生產AI伺服器；正與軟銀集團合作推動一項計畫，活化夏普位於日本三重縣龜山市的第二龜山廠，轉為AI伺服器生產基地，分別在美國與日本生產伺服器，順應各國推動「主權AI」的潮流。
鴻海與三菱電機株式會社昨日宣布簽署合作備忘錄（MoU），為全球客戶共同提供具備優異能源效率和高度可靠的AI資料中心解決方案。雙方將在AI資料中心結合彼此的專業知識和資源網絡，提供高效、可靠且具競爭力的AI資料中心解決方案。
劉揚偉受訪時表示，「大約未來六個月內，將開始（在我們的工廠）看到人形機器人」，用以生產AI伺服器，這將是鴻海集團50多年歷史以來，首度在產線部署人形機器人，提高AI伺服器生產的效率與產出。他說，至少未來三年，北美都將是鴻海集團最大的AI伺服器生產重鎮，從明年到2027年的產能擴張規模將超過鴻海今年已投資的規模。
劉揚偉也說，鴻海集團未來一年內將把夏普的第二龜山廠改裝為AI伺服器工廠，以因應日本的主權AI需求。以主權AI來說，各國政府不只想把數據存在當地，也希望在當地訓練模型，「伺服器生產也必須在地」。他也表示，鴻海集團將優先把資本支出運用於北美、日本及台灣的AI相關生產，越南和印度廠房的擴張順位將降低境。
在電動車方面，他說，除了與三菱汽車、三菱Fuso合作電動車代工之外，日本車廠全部都是品牌廠，列入前十大的企業鴻海都不會錯過。
