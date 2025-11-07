快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
緯穎科技董事長洪麗寗。記者胡經周／攝影
緯穎（6669）董事長洪麗寗昨（6）日表示，在美國德州艾爾帕索（El Paso）的新廠確定12月啟用，將由原先在墨西哥廠的經營團隊及研發人員進駐，以快速應對客戶龐大訂單需求。

洪麗寗昨日出席遠見高峰會，以供應鏈重新布局為題，談到緯穎面對地緣政治重新洗牌的衝擊。她指出，今年上半年面對美國關稅衝擊，加上客戶訂單需求，決議在美墨邊境的艾爾帕索設立新廠，兩邊來回僅需要30分鐘，因此能夠快速上線。

緯穎美國新廠概況
看好美國在地製造趨勢，緯穎最後在艾爾帕索新廠更由承租改為購買，斥資將近5,959萬美元（約合新台幣19億元），由於美國新廠、墨西哥雙邊相當接近，產能及人員都能夠互相支援，同時也可給客戶選擇生產地的空間。

洪麗寗表示，美國客戶原先規畫是在全球布局，在歐洲、亞洲等各地都設有資料中心，在台灣也有規劃。她認為，美國已將AI視為自有國防力量，預期這股美國投資力道不會因為現任美國總統川普下台而有所改變，這亦是緯穎決定在美國擴大設廠的主要關鍵之一。

緯穎客戶包含各大雲端服務廠（CSP），在全球各地設立廠區早已是緯穎的營運方針。洪麗寗指出，客戶群遍布23個國家，包含600～700個資料中心，全球化布局相當重要，現有歐洲出貨地點為捷克、北美則有墨西哥，以及未來將擴大營運的美國德州新廠。

面對當前的AI狂潮，各大CSP廠下單力道毫不手軟。洪麗寗表示，客戶現在擔心在「AI核武戰爭」落後對手，瘋狂布建資料中心，且不斷要求組裝廠增加產能，這是目前緯穎面對客戶所承受「快樂的壓力」。

緯穎今年以來受惠這波AI需求強勁，推升股價強勢上漲，昨日收盤上揚3.72％至4,320元，穩坐台股股后寶座，不過三大法人昨日逢高調節持股，一共賣超71張，連續兩個交易日賣超，當中以投信、自營商分別買超44張及40張，小幅抵銷外資賣超155張的壓力。

美國 緯穎

相關新聞

黃仁勳示警：AI競賽 陸將勝美

輝達執行長黃仁勳接受金融時報專訪時發出迄今最強烈警告，指出中國憑藉較低能源成本與寬鬆監管環境，將擊敗美國贏得人工智慧（Ａ...

英飛凌找夥伴 順德入列 簽署產品優先開發權合作協議

英飛凌（Infineon）AI伺服器夥伴爆出大黑馬，繼台達電、光寶科後，全球前三大導線架製造商順德工業也入列。順德與英飛...

順德兩大優勢 出線關鍵

全球功率半導體大廠德國英飛凌科技（Infineon Technologies）扶植新供應商意味濃厚，台鏈中獲選第一供應商...

緯穎德州新廠 下月啟用 董座洪麗寗預期投資美國力道不會改變

緯穎董事長洪麗寗昨（6）日表示，在美國德州艾爾帕索（El Paso）的新廠確定12月啟用，將由原先在墨西哥廠的經營團隊及...

緯穎大量導入自動化設備

緯穎在美國德州新廠12月正式啟用，將面對最大挑戰就是隨之而來的成本壓力。緯穎董事長洪麗寗指出，將面對最大挑戰就是隨之而來...

鴻海進軍日本主權AI市場 利用集團旗下夏普工廠生產伺服器

鴻海集團主權人工智慧（AI）跨大步，繼美國與中東之後，鴻海董事長劉揚偉表示，攜手日本軟體銀行與三菱電機，利用鴻海集團旗下...

