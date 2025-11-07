緯穎德州新廠 下月啟用 董座洪麗寗預期投資美國力道不會改變

緯穎（6669）董事長洪麗寗昨（6）日表示，在美國德州艾爾帕索（El Paso）的新廠確定12月啟用，將由原先在墨西哥廠的經營團隊及研發人員進駐，以快速應對客戶龐大訂單需求。

洪麗寗昨日出席遠見高峰會，以供應鏈重新布局為題，談到緯穎面對地緣政治重新洗牌的衝擊。她指出，今年上半年面對美國關稅衝擊，加上客戶訂單需求，決議在美墨邊境的艾爾帕索設立新廠，兩邊來回僅需要30分鐘，因此能夠快速上線。

緯穎美國新廠概況

看好美國在地製造趨勢，緯穎最後在艾爾帕索新廠更由承租改為購買，斥資將近5,959萬美元（約合新台幣19億元），由於美國新廠、墨西哥雙邊相當接近，產能及人員都能夠互相支援，同時也可給客戶選擇生產地的空間。

洪麗寗表示，美國客戶原先規畫是在全球布局，在歐洲、亞洲等各地都設有資料中心，在台灣也有規劃。她認為，美國已將AI視為自有國防力量，預期這股美國投資力道不會因為現任美國總統川普下台而有所改變，這亦是緯穎決定在美國擴大設廠的主要關鍵之一。

緯穎客戶包含各大雲端服務廠（CSP），在全球各地設立廠區早已是緯穎的營運方針。洪麗寗指出，客戶群遍布23個國家，包含600～700個資料中心，全球化布局相當重要，現有歐洲出貨地點為捷克、北美則有墨西哥，以及未來將擴大營運的美國德州新廠。

面對當前的AI狂潮，各大CSP廠下單力道毫不手軟。洪麗寗表示，客戶現在擔心在「AI核武戰爭」落後對手，瘋狂布建資料中心，且不斷要求組裝廠增加產能，這是目前緯穎面對客戶所承受「快樂的壓力」。

緯穎今年以來受惠這波AI需求強勁，推升股價強勢上漲，昨日收盤上揚3.72％至4,320元，穩坐台股股后寶座，不過三大法人昨日逢高調節持股，一共賣超71張，連續兩個交易日賣超，當中以投信、自營商分別買超44張及40張，小幅抵銷外資賣超155張的壓力。