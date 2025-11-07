聽新聞
黃仁勳示警：AI競賽 陸將勝美

聯合報／ 編譯周辰陽、莊瑞萌／綜合報導
輝達執行長黃仁勳表示，相較於美國等西方國家因不信任ＡＩ的心態而拖慢發展步伐，中國以低能源成本與寬鬆監管環境扶植產業，將擊敗美國贏得ＡＩ競賽。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳表示，相較於美國等西方國家因不信任ＡＩ的心態而拖慢發展步伐，中國以低能源成本與寬鬆監管環境扶植產業，將擊敗美國贏得ＡＩ競賽。（美聯社）

輝達執行長黃仁勳接受金融時報專訪時發出迄今最強烈警告，指出中國憑藉較低能源成本與寬鬆監管環境，將擊敗美國贏得人工智慧（ＡＩ）競賽。

黃仁勳五日在倫敦舉行的金融時報ＡＩ未來峰會場邊表示，包括美國和英國在內的西方國家，正因不信任ＡＩ的心態而拖慢發展步伐，他說，「我們需要更多樂觀」。他特別提到美國各州針對ＡＩ制定的新規範，可能導致「五十條新規」同時出現。

黃仁勳將此與中國的能源補貼作對比。他說，北京的補貼讓中國科技公司能以更低成本運行，用來取代輝達的自製ＡＩ晶片，「電力是免費的」。

他說，北京的能源補貼，正在推動中國加速發展用於ＡＩ的尖端半導體，「中國將會在ＡＩ競賽中勝出」。

金融時報日前報導，中國已提高對字節跳動、阿里巴巴、騰訊等科技巨頭旗下大型數據中心的能源補貼。知情人士透露，中國科技企業向監管機構抱怨使用華為、寒武紀等公司生產的國產半導體導致成本上升，地方政府隨即強化電力措施。多數此類系統的能源效率仍低於輝達晶片。

黃仁勳五日稍晚在社群平台Ｘ貼文指出，「就像我一直說的，中國在ＡＩ方面只落後美國幾奈秒（nanosecond，十億分之一秒）。美國勇往直前並贏得全球開發人員支持，至關重要」。

黃仁勳曾警告，美國最新ＡＩ模型與中國對手相比並沒有明顯領先優勢，並呼籲美國政府放寬晶片出口限制，讓世界其他地區依賴美方技術。但美國總統川普十月底在南韓釜山會晤中國國家主席習近平後，川普表示不希望中國使用輝達最先進的Blackwell晶片。

黃仁勳曾在十月指出，只要包括中國在內的龐大開發人員都運行輝達系統，美國就能在ＡＩ戰局中勝出。不過，他感嘆中國政府已將輝達排除於市場之外。

黃仁勳認為，美國必須允許美製ＡＩ晶片銷往中國，以確保美國持續在ＡＩ領域維持主導地位。他說，「若想真正取得勝利，我們必須參與中國市場、贏得中國的開發人員」。

