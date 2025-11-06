宸鴻取得奕力23.83%股權 跨入半導體產業
觸控面板廠TPK-KY宸鴻科技今天董事會通過與東博資本及仲方資本簽訂股權轉讓契約，取得其所屬及關聯共7間境外子公司全部股權，進而間接持有面板驅動IC廠奕力-KY普通股1億1732萬1875股，占該公司總發行股數23.83%。
宸鴻科技表示，取得奕力-KY股權總交易金額為新台幣58億743萬2813元，換算奕力每股交易價格為49.5元。本股權轉讓案將全數以等值美金於境外交易，預計於2026年1月完成全部股份轉讓程序。交易完成後，宸鴻將成為奕力最大股東，並取得3席董事席位，現任法人董事包括董事長梁公偉及總經理陳泰元均將留任。
宸鴻科技董事長江朝瑞表示，宸鴻科技多年來專注於觸控技術研發與製造，但由於技術演變以及產業已趨成熟，使公司成長動能受限，近年來積極尋求轉型機會。這次藉由投資奕力科技契機，正式進入半導體產業。
江朝瑞指出，由於AI人工智慧及消費性電子產品持續演進，半導體產業持續成長可期。奕力為顯示器驅動IC領導廠商，在梁公偉及陳泰元的帶領下，具備堅實技術能力與深厚穩固客戶關係，未來將可與宸鴻核心競爭力深度結合，發揮最大綜效。
宸鴻未來將與奕力現任經營團隊緊密配合，並將持續注入資源，以奕力為基礎，開啟半導體事業新版圖。
