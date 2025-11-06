中華電信籌備10億影視基金 預計今年底正式啟動

中華電信今（6）日於「2025TCCF創意內容大會」會場舉辦「中華電信共創精采影視發布會」，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信正在籌備成立規模約10億元的影視基金，預計今年底正式啟動，希望結合中華電信在科技領域的優勢，參與影視內容投資、行銷、海外發行，將台灣內容推向全世界。

中華電信在今日的「中華電信共創精采影視發布會」中，除攜手優秀影視內容團隊，展現過去一年影劇投資的豐碩成果，未來更將以三大策略主軸投入影視產業發展，首要為「開創台流」，影視投資持續加碼，力挺台灣頂尖團隊躍登國際舞台；第二是要「擴大布局」，集團基金雙軌並進，力邀影視豪傑共築IP影視生態系；第三則為「共創精采」，平台助攻影視行銷，結盟共創頂級串流娛樂新勢力。

胡學海表示，開創台流是一項充滿挑戰、需要熱情與毅力的任務，中華電信除以具體行動支持影視產業，負責文創基金營運的「中華數位文創管理顧問公司」也已經運作，目前規劃投資「文創內容IP」專案，涵蓋電影、劇集、節目、音樂等領域以及影視製作、文創科技與平台通路等股權，亦包括生成式人工智慧（AI）工具、沉浸式體驗（VR/AR/XR）等關鍵技術與平台。只要是優質作品或有助強化IP價值鏈的公司，皆納入基金投資評估標的，期望藉由專案投資及股權投資，協助建立並串接從「創作-製作-行銷-發行-平台-商務」的完整影視產業鏈。

本次發布會中，中華電信也表示將與其他夥伴共同投資新作品，預計推出包含台日合作的「阿茲海默警探」、旗艦級台劇「成名在望」、台韓合作愛情電影「那張照片裡的我們」、億萬票房林柏宏主演最新高空逃生動作片「懸命一線」、首部沉浸式劇場改編台劇「微醺大飯店1980s」、台灣國寶級動畫IP續集「魔法阿媽2：魔法小豆苗」等多元主題精采內容。