宏碁美洲換將！北美、南美雙首長分治 新生代登場
宏碁美洲換將！宏碁（2353）宣布董事會已通過泛美營運總部最高主管人事案，因現任總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於2025年底退休，2026年1月1日起由雙首長分治北美跟南美，特別的是兩位都是以南美戰績登上大位。
宏碁現任美洲區總經理普蘭德加思特是資深宏碁人，1997年因為宏碁大舉擴張併購，收購TI的筆記型電腦業務，當時在TI服務的普蘭德加思特就被宏碁併入，成為宏碁人，中間他曾去三星工作三年，後來2009年又回到宏碁上班，宏碁董事長陳俊聖誇他的戰功是促成宏碁成為全球領先的Chromebook品牌，他2015年接掌美洲區總經理至今10年。
而特別是，宏碁此次將美洲業務分拆為北美及南美洲，兩位接共同總經理分別是蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）直接向陳俊聖彙報，據了解，蔣烜是台裔，而傑爾馬諾庫伊是巴西籍，普蘭德加思特是美籍，宏碁慣例未必是美籍主管接管美洲，比方先前Emmanuel Fromont是法籍。
蔣烜2007年加入宏碁，在此前他也是在泛宏碁集團建碁（3046）服務。2016年起擔任宏碁泛美區產品及業務管理副總，Santa Clara金融學士畢業，據了解，他曾在智利成功使宏碁品牌知名度在當地取得明顯成績，而回防北美負責多樣產品管理與業務拓展。由於北美在美國總統川普上任後，頻頻對關稅政策出招，又面臨零組件短缺等挑戰，也使得未來宏碁北美區總經理責任將相當吃重。
傑爾馬諾庫伊則在拉丁美洲市場有顯赫戰功，科技產業擁有30年的銷售、業務拓展及領導經驗，他原本在巴西最大通路品牌Positivo服務，被宏碁延攬加入後，協助宏碁在巴西衝上筆電第一地位，一路爬升到現在宏碁拉丁美洲總經理位置，也使此次宏碁將北美跟南美由兩位主管分治頗具合理性。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言