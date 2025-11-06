快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

宏碁美洲換將！北美、南美雙首長分治 新生代登場

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
宏碁主管蔣烜（Chris Chiang）將接美洲共同總經理，專責北美。圖／截取自蔣烜Linkedin
宏碁主管蔣烜（Chris Chiang）將接美洲共同總經理，專責北美。圖／截取自蔣烜Linkedin

宏碁美洲換將！宏碁（2353）宣布董事會已通過泛美營運總部最高主管人事案，因現任總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於2025年底退休，2026年1月1日起由雙首長分治北美跟南美，特別的是兩位都是以南美戰績登上大位。

宏碁現任美洲區總經理普蘭德加思特是資深宏碁人，1997年因為宏碁大舉擴張併購，收購TI的筆記型電腦業務，當時在TI服務的普蘭德加思特就被宏碁併入，成為宏碁人，中間他曾去三星工作三年，後來2009年又回到宏碁上班，宏碁董事長陳俊聖誇他的戰功是促成宏碁成為全球領先的Chromebook品牌，他2015年接掌美洲區總經理至今10年。

而特別是，宏碁此次將美洲業務分拆為北美及南美洲，兩位接共同總經理分別是蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）直接向陳俊聖彙報，據了解，蔣烜是台裔，而傑爾馬諾庫伊是巴西籍，普蘭德加思特是美籍，宏碁慣例未必是美籍主管接管美洲，比方先前Emmanuel Fromont是法籍。

蔣烜2007年加入宏碁，在此前他也是在泛宏碁集團建碁（3046）服務。2016年起擔任宏碁泛美區產品及業務管理副總，Santa Clara金融學士畢業，據了解，他曾在智利成功使宏碁品牌知名度在當地取得明顯成績，而回防北美負責多樣產品管理與業務拓展。由於北美在美國總統川普上任後，頻頻對關稅政策出招，又面臨零組件短缺等挑戰，也使得未來宏碁北美區總經理責任將相當吃重。

傑爾馬諾庫伊則在拉丁美洲市場有顯赫戰功，科技產業擁有30年的銷售、業務拓展及領導經驗，他原本在巴西最大通路品牌Positivo服務，被宏碁延攬加入後，協助宏碁在巴西衝上筆電第一地位，一路爬升到現在宏碁拉丁美洲總經理位置，也使此次宏碁將北美跟南美由兩位主管分治頗具合理性。

宏碁發布新人事令傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）2026年初將接美洲共同總經理，專責南美。圖／宏碁提供
宏碁發布新人事令傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）2026年初將接美洲共同總經理，專責南美。圖／宏碁提供

宏碁 美國

延伸閱讀

中菲行受惠AI空運需求 散裝業看好川習會後補運潮

世芯第3季每股賺16.4元

慧洋10月營收年增1.7% 北美外銷帶勁

台積電北美子公司執行長異動 達拉爾接任

相關新聞

OPPO旗艦機Find X9系列銷售開紅盤 單日交機量較前代翻倍成長

「旅拍神機」OPPO Find X9 系列——Find X9 Pro與Find X9上周末於全台指定通路開放交機，湧入大...

鴻海集團董事蔣尚義：AI已從「單一產品」推進到「多元應用」的轉折

前台積電研發六騎士成員之一 ，也曾擔任台積電研發副總、共同營運長，鴻海策略長，現任鴻海集團董事，人稱「蔣爸」的蔣尚義，今...

中華電投資台灣影視 第一階段文創基金規模10億

中華電信表示，持續加碼投資台灣影視IP，成立文創基金第一階段規模新台幣10億元，文策院占30%，中華電占逾50%，有助強...

AI 泡沫疑慮擴大？學者：前景喜憂參半、關鍵是泡沫退去後誰留下來

生成式AI席捲全球，從晶片、伺服器到電力設備供應鏈全面受惠，但市場近來憂心投資過熱。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，A...

日月光高雄廠第十一屆環境技研成發 科技驅動低碳轉型、深化產學鏈結

在淨零與供應鏈減碳壓力升溫下，封測龍頭日月光投控（3711）6日於高雄展覽館 TASS 亞洲永續供應暨循環經濟會展論壇，...

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

鴻海科技集團董事長劉揚偉稍早告訴日經亞洲（Nikkei Asia），鴻海積極布局美國之際，將在數個月內導入人形機器人到美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。