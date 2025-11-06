宏碁美洲換將！北美、南美雙首長分治 新生代登場

宏碁美洲換將！宏碁（2353）宣布董事會已通過泛美營運總部最高主管人事案，因現任總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於2025年底退休，2026年1月1日起由雙首長分治北美跟南美，特別的是兩位都是以南美戰績登上大位。

宏碁現任美洲區總經理普蘭德加思特是資深宏碁人，1997年因為宏碁大舉擴張併購，收購TI的筆記型電腦業務，當時在TI服務的普蘭德加思特就被宏碁併入，成為宏碁人，中間他曾去三星工作三年，後來2009年又回到宏碁上班，宏碁董事長陳俊聖誇他的戰功是促成宏碁成為全球領先的Chromebook品牌，他2015年接掌美洲區總經理至今10年。

而特別是，宏碁此次將美洲業務分拆為北美及南美洲，兩位接共同總經理分別是蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）直接向陳俊聖彙報，據了解，蔣烜是台裔，而傑爾馬諾庫伊是巴西籍，普蘭德加思特是美籍，宏碁慣例未必是美籍主管接管美洲，比方先前Emmanuel Fromont是法籍。

蔣烜2007年加入宏碁，在此前他也是在泛宏碁集團建碁（3046）服務。2016年起擔任宏碁泛美區產品及業務管理副總，Santa Clara金融學士畢業，據了解，他曾在智利成功使宏碁品牌知名度在當地取得明顯成績，而回防北美負責多樣產品管理與業務拓展。由於北美在美國總統川普上任後，頻頻對關稅政策出招，又面臨零組件短缺等挑戰，也使得未來宏碁北美區總經理責任將相當吃重。