擷發科在EWNA秀實力 高效落地北美邊緣運算市場

擷發科（7796）於北美市場邁出關鍵一步。公司在美國舉行的 Embedded World North America（EWNA）以「AI 軟體設計服務 × ASIC 設計服務」雙引擎策略驚豔登場，展現台灣在 AI 落地應用與ASIC晶片設計整合上的強大實力。公司並宣布設立北美業務團隊（MICROIP North America Team），以更貼近市場的在地化佈局，推動產業智慧化的全球落實。

擷發科董事長楊健盟表示：「AI 的核心價值，已從單純的算力競爭，轉向深度整合與務實應用。擷發科技的目標是解決產業現場痛點。我們透過軟硬體整合，協助客戶能以 No-Code AIVO 平台快速建立模型，再透過 CATS ASIC 平台將其高效晶片化，實現六個月從概念到量產，推動 AI 在製造、交通、環保、畜牧、安防等領域實現智慧化轉型的關鍵。」

擷發科在這次展會展出的焦點之一是自研的 AIVO (AI Vision Operation) 平台。AIVO 平台貫徹「No-Code / Low-Code」的核心理念，讓系統整合商 (SI) 與企業使用者透過圖形化介面即可快速完成 AI 模型建構、訓練與部署，無需撰寫程式碼，大幅降低導入門檻並將開發時程至少縮短 30%。

其次是在硬體設計服務領域，擷發科展出全新的 CATS （Custom ASIC Technology & Solutions） 平台，提供從架構設計、IP 選擇、驗證到量產導入的完整客製化服務。公司技術團隊平均擁有超過 20 年經驗，能協助客戶將其對AI的需求轉化為高效能、低功耗的 ASIC 架構。

楊健盟表示，為貼近客戶並加速市場響應，公司成立北美業務團隊，作為公司全球技術與商務拓展的重要據點。該團隊將聚焦北美、歐洲與亞洲等主要市場的產業夥伴合作，推動跨區域協作，加速 AI軟體設計與ASIC 晶片設計服務於北美市場的落地與擴展。

目前，擷發科全球布局已橫跨北美、歐洲與亞洲等多個地區，涵蓋智慧城市、工業控制、AI 安防與邊緣運算應用。擷發科技將「軟硬整合 x 系統導向x全球佈局」的三軸策略，深化其在國際半導體設計服務生態系的影響力，展現台灣科技產業在A 與嵌入式創新領域的領先實力。