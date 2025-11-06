元太攜手向怡診所 打造智慧透析示範場域

智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）6日於台北南港向怡診所舉辦「智慧顯示產業跨域合作成果展」，由SDIA智慧醫療召集人元太科技（8069）攜手緯創醫學科技等多家合作夥伴，共同打造環境永續且具可負擔、可擴張、可複製的智慧醫療跨域解決方案，正式讓智慧顯示科技走入基層診所，落地民眾日常就醫的第一線。

自2021年成立以來，「智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）」致力於推動台灣顯示產業的跨域整合創新應用。本次成果展首次將智慧顯示技術導入基層醫療場域，在甫開幕的「向怡診所」打造智慧透析示範場域，整合電子紙顯示、零接觸生理量測與雲端醫療管理，展現基層醫療的數位轉型潛力。此舉不僅象徵智慧顯示技術由醫學中心走向社區，更代表智慧醫療在分級醫療體系中正式補上「最貼近民眾的第一線」，開啟可負擔、可擴散、可複製的基層智慧照護新篇章，為我國顯示產業邁向永續創新開啟更多跨域發展契機與商機。

向怡診所鄭又齊院長表示，全台近半數的血液透析患者在基層診所接受治療，且多由外籍看護陪伴。這些病人每周往返多次，形成長期而緊密的醫療關係。然而過去多數智慧醫療方案都以大型醫院或醫學中心為設計原型，對基層診所而言，不論是成本、空間或人力都難以負擔。這次的導入讓智慧顯示技術真正落地到社區，讓科技不再是遙遠的概念，而是能在巷口診所、在每一次透析中發揮實質價值。

「診所其實是民眾最熟悉、最容易抵達的健康夥伴，但我們長期缺乏適合基層導入的智慧科技工具，這是落差，但也是機會。」他進一步說明，向怡診所希望成為分級醫療體系中「連結醫院與社區」的關鍵節點，讓病人不僅能在診所獲得高品質照護，更能將智慧照護經驗延伸至家庭與長照場域，實現讓科技貼近生活、讓照護延續的目標。

此次導入以血液透析治療流程智慧化為主軸，整合四項核心技術，提升照護效率與病人安全，並兼顧環境永續：

四大創新應用 打造可複製的智慧透析模式

1. 人臉識別與電子紙導引系統

協助患者自助完成報到與身分確認，系統自動顯示床號並啟用體重測量，資料即時上傳，有效減少人工操作、等候時間並減少看錯、記錯、抄錯等病安風險。

2. 電子紙床邊資訊看板整合非接觸式毫米波生理監測

緯創醫學科技自主研發的BestShape VS毫米波技術，可非接觸式連續偵測患者的呼吸、心率、離床及體動狀況，出現異常即時警示，並同步顯示於13.3吋彩色電子紙看板，協助護理人員即時掌握病患狀態，在不干擾病人狀態的前提下，為血液透析治療中的患者提供更貼心的照護，進一步打造安全且低干擾的治療環境。

此外，本合作案的毫米波監測系統更設計為可攜式的一體式解決方案，病患及家屬於診所實地體驗過後，可租借回家，支援長照與居家健康監測，讓智慧照護從診所延伸到家庭。

3. 全彩電子紙筆記本與雲端整合

全彩電子紙筆記本協助護理人員即時記錄透析數據並自動上傳HIS系統，減少登打時間與紙本使用，提升照護流程效率，實現無紙化智慧醫療，減少紙本與重複登打作業，實現高效率、低碳的智慧化流程。

4. 互動式電子紙衛教系統

透過AI客製化衛教內容與電子紙互動問答，由E Ink Spectra™ 6提供衛教資訊，患者可透過手勢與E Ink Kaleido™電子紙顯示器互動，進行問答與衛教學習，提升病人參與度與衛教效果，讓衛教不再被動，而是成為雙向交流的過程。

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示，感謝經濟部產業發展署及各合作夥伴的支持，讓電子紙低功耗、無藍光、可長時間顯示的特性，能有效回應醫療場域的環境與資訊需求。此次導入不僅能改善透析流程，更展現智慧顯示跨域整合的高效率與永續價值，未來將持續拓展至更多診療場域，推動我國智慧醫療與綠色科技發展並行。

這次成果展象徵智慧顯示技術正式從醫學中心走向基層診所，展現我國顯示產業跨域合作與臨床應用整合的實力。SDIA與產業夥伴未來將持續推動智慧顯示技術在醫療場域的深化應用，讓科技真正服務到每一位民眾。建立以人為本、節能永續的智慧照護環境。