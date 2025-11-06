圓展AI醫療影像技術登國際舞台 奪《Global Health & Pharma》大獎
圓展科技（3669）6日宣布，榮獲英國健康與製藥產業媒體《Global Health & Pharma》主辦的「Healthcare & Pharmaceutical Awards 2025」大獎，獲頒「最佳遠距醫療與遠端照護解決方案供應商（Best Telehealth & Telesitting Solutions Provider）」殊榮，展現圓展推動遠距醫療普及化的不遺餘力。
圓展總經理郭昱廷表示，我們深感榮幸能以AI影像技術協助全球醫療團隊，打造更安全、更智慧的照護體驗。圓展將持續投入創新，讓科技不只是工具，而是醫療現場最值得信賴的夥伴與後盾。
多年深耕醫療場域的經驗，讓圓展以「懂醫療現場」為設計核心，從加護病房（ICU）到偏鄉診間，深入理解臨床需求，打造兼具穩健、安全與高畫質的遠距影像系統。所有產品均通過 IEC 60601-1-2 國際醫療安規認證，能在醫院環境中長時間維持穩定運作；搭配高畫質影像與真實色彩還原能力，協助醫師清楚掌握病患細節；透過雙向音訊與Edge-AI電腦視覺技術，遠距看診與病房觀察更即時、順暢；同時內建「隱私模式」，一鍵關閉音訊與影像輸出，進一步保障病患隱私。
圓展的遠距醫療方案已廣泛導入多家醫療機構，成為醫療團隊的即時助力。亞東紀念醫院採用圓展攝影機建置遠距加護病房系統，協助醫師跨病房即時監控與遠距診斷，再次展現圓展影像技術的專業與可靠性，為智慧醫療奠定更堅實的基礎。
在產品層面，圓展多款醫療級攝影機包括MD330UI、MD120UI與MD720UIS，均配備紅外線夜視功能，即使在低照度或夜間環境下，也能呈現清晰流暢的影像，協助醫療團隊24小時不中斷監測。無論白天或深夜，醫師與護理團隊皆能即時掌握病況變化，讓「遠距照護」真正落實於臨床實務。
