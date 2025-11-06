快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

2025數位憑證皮夾國際論壇 台灣數位信任邁向全球化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部外觀。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
數發部外觀。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

數發部次長侯宜秀6日指出，希望借鏡英美法日等國案例，共同推動跨境驗證技術發展。未來，數發部將持續深化公私協力與國際合作，打造安全可信的數位憑證生態。

由數發部主辦的「2025數位憑證皮夾暨分散式驗證國際論壇」（2025 Verifiable Credentials Workshop）6日登場，吸引產官學研及國際組織逾80位代表出席，聚焦可驗證憑證（VCs）標準、技術架構、隱私保護與跨境驗證，為臺灣數位信任與國際接軌開啟新頁。

侯宜秀表示，台灣加入全球資訊網協會（W3C），展現我國在國際數位標準與可驗證憑證領域的積極參與及推動。透過此次論壇，希望借鏡英美法日等國案例，共同推動跨境驗證技術發展。未來，數發部將持續深化公私協力與國際合作，打造安全可信的數位憑證生態。

本次論壇聚焦「數位信任與國際合作」（Digital Trust and Collaboration），強調數位憑證是數位社會與信任經濟的基石，並探討如何以「民眾資料自主」為核心打造分散式治理模式，期透過開放標準與跨國協作，建立一個以信任為基礎的數位憑證皮夾生態系。活動邀請來自W3C的專家以及多位國際講者發表專題演講與座談，內容包含 W3C Verifiable Credentials 2.0 標準最新進展、跨國數位公共基礎建設合作、以及數位憑證與隱私平衡的發展策略。

作為論壇領銜講者，W3C首席資料策略專家 Pierre-Antoine Champin 表示，Digital Credentials API 是資料驗證授權的重要突破，基於跨平台、隱私與標準化三大原則，它讓使用者可透過瀏覽器或數位憑證皮夾安全展示憑證，並利用選擇性揭露技術，在保護隱私下證明特定屬性。API 亦重視使用者同意與授權，提供清晰操作介面，強化資料掌控力，推動更安全且隱私保護的網路信任生態。

座談中，來自亞太與歐美地區的專家也暢談各國在數位憑證應用上的實際經驗，展示全球在數位憑證創新上的重要進展。透過今日的討論，數發部期盼各界凝聚共識，推動從標準到實務的具體合作，為未來的數位社會奠定更堅實的信任基礎。

數發部指出，此論壇為「臺灣數位憑證皮夾」國際合作的重要進展，未來將與W3C、WCAP及亞太夥伴共同推進標準接軌與應用，強化隱私與數位信任，為臺灣數位治理與產業創新奠定新基礎。

數位 數發部 3C

延伸閱讀

仍有3處驗出非洲豬瘟病毒陽性 專家建議台中梧棲案例場不應再養豬

神經痛求助竟送精神科住院 專家分析住院爭議解密在這點

補充保費新制恐讓小資族「不需繳費變要繳」 財稅專家籲調升收費門檻

人生無法重來的豪賭！日本女性逾3成選就業不生子 專家揭少子化關鍵

相關新聞

補充保費新制恐讓小資族「不需繳費變要繳」 財稅專家籲調升收費門檻

衛福部長石崇良近期拋出，擴徵補充保費，股利、利息、房租每年合計2萬，須繳2.1%補充保費，引發小資族反彈後，今天親上火線...

稱核電重啟評估「與輝達投資無關」 龔明鑫說明不可控因素

台電董事長曾文生昨日表示，根據核電廠現況評估結果，核二、核三具有重啟的機會與條件，對此，經濟部長龔明鑫表示，現況評估報告...

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

水庫設置光電板引發民意強烈反彈，雲林縣長張麗善5日在縣議會表示，堅決反對在湖山水庫設置光電板，並呼籲中央也放過農地種電。...

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

健保補充保費將出現調整，預計最快2027年上路，股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬...

核二、核三是否有望重啟？經長龔明鑫：最快12月初決定

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電更透露核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。經濟部長龔明鑫6日表示，相關評估...

補充保費恐衝擊股市 石崇良坦言「沒問金管會」 盡量不傷小資族

健保補充保費將出現調整，若啟動修法最快2027年上路。對於可能衝擊股市與小資族，衛福部長石崇良表示，尚未正式跟金管會談，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。