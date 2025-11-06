2025數位憑證皮夾國際論壇 台灣數位信任邁向全球化

數發部次長侯宜秀6日指出，希望借鏡英美法日等國案例，共同推動跨境驗證技術發展。未來，數發部將持續深化公私協力與國際合作，打造安全可信的數位憑證生態。

由數發部主辦的「2025數位憑證皮夾暨分散式驗證國際論壇」（2025 Verifiable Credentials Workshop）6日登場，吸引產官學研及國際組織逾80位代表出席，聚焦可驗證憑證（VCs）標準、技術架構、隱私保護與跨境驗證，為臺灣數位信任與國際接軌開啟新頁。

侯宜秀表示，台灣加入全球資訊網協會（W3C），展現我國在國際數位標準與可驗證憑證領域的積極參與及推動。透過此次論壇，希望借鏡英美法日等國案例，共同推動跨境驗證技術發展。未來，數發部將持續深化公私協力與國際合作，打造安全可信的數位憑證生態。

本次論壇聚焦「數位信任與國際合作」（Digital Trust and Collaboration），強調數位憑證是數位社會與信任經濟的基石，並探討如何以「民眾資料自主」為核心打造分散式治理模式，期透過開放標準與跨國協作，建立一個以信任為基礎的數位憑證皮夾生態系。活動邀請來自W3C的專家以及多位國際講者發表專題演講與座談，內容包含 W3C Verifiable Credentials 2.0 標準最新進展、跨國數位公共基礎建設合作、以及數位憑證與隱私平衡的發展策略。

作為論壇領銜講者，W3C首席資料策略專家 Pierre-Antoine Champin 表示，Digital Credentials API 是資料驗證授權的重要突破，基於跨平台、隱私與標準化三大原則，它讓使用者可透過瀏覽器或數位憑證皮夾安全展示憑證，並利用選擇性揭露技術，在保護隱私下證明特定屬性。API 亦重視使用者同意與授權，提供清晰操作介面，強化資料掌控力，推動更安全且隱私保護的網路信任生態。

座談中，來自亞太與歐美地區的專家也暢談各國在數位憑證應用上的實際經驗，展示全球在數位憑證創新上的重要進展。透過今日的討論，數發部期盼各界凝聚共識，推動從標準到實務的具體合作，為未來的數位社會奠定更堅實的信任基礎。

數發部指出，此論壇為「臺灣數位憑證皮夾」國際合作的重要進展，未來將與W3C、WCAP及亞太夥伴共同推進標準接軌與應用，強化隱私與數位信任，為臺灣數位治理與產業創新奠定新基礎。