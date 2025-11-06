宏碁泛美營運總部主管將交棒 啟動共同總經理接棒
宏碁（2353）6日董事會決議通過泛美營運總部最高主管人事案，原總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於年底榮退，並自2026年1月1日起由蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）新任共同總經理，管理北美及拉丁美洲區域，並直接向董事長暨執行長陳俊聖彙報。
宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「我們非常感謝普蘭德加思特對於宏碁的長久貢獻，他掌舵泛美區域的產品組合及通路策略，並拓展了宏碁在美洲的銷售及品牌地位。此外，他也是讓宏碁名列全球頂尖Chromebook品牌的重要推手之一。」
宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加思特表示：「在宏碁經歷了20餘年的精采職涯之後，我要對這些年來美洲團隊及夥伴的密切合作表達感謝，我對於蔣烜及傑爾馬諾庫伊這兩位能手接棒充滿信心。」
蔣烜擁有豐富的產品管理及策略領導經歷。他於2007年加入宏碁，並自2016年起擔任泛美區產品及業務管理副總，在市場導入並拓展科技產品。除了管理宏碁的廣大產品陣容，他也帶領多元的跨國區域團隊。
傑爾馬諾庫伊在拉丁美洲市場的科技產業擁有30年的銷售、業務拓展及領導經驗。現任宏碁拉丁美洲總經理的他具備強大的通才能力，自2014年加入宏碁以來曾主持優化計畫並帶領多文化團隊。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言