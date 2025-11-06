鴻海攜手三菱電機 為全球客戶提供高效可靠的AI資料中心解決方案

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與日本三菱電機社長兼 CEO 漆間啓共同簽署合作備忘錄，目標為全球客戶共同提供 AI 資料中心解決方案。圖／三菱電機提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與日本三菱電機社長兼 CEO 漆間啓共同簽署合作備忘錄，目標為全球客戶共同提供 AI 資料中心解決方案。圖／三菱電機提供

鴻海（2317）與三菱電機株式會社6日宣布，雙方簽署合作備忘錄（MoU），目標為全球客戶共同提供具備優異能源效率和高度可靠的 AI 資料中心解決方案。

基於此份合作備忘錄，兩家公司將在AI資料中心領域，充分結合彼此的專業知識和資源網絡，進行全面合作。在全球市場範圍上，共同提供高效、可靠且具競爭力的AI資料中心解決方案，以期為循環型經濟等社會課題做出貢獻。

展望未來，雙方計劃在應對永續性等社會課題的過程中，相互活用彼此的專業知識，在AI資料中心領域以外，共同創造新的價值、解決方案和商業模式。

