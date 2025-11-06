2026年CSP合計資本支出6,000億美元以上 AI硬體生態鏈迎新成長

隨著北美雲端服務大廠（CSP）近日公布最新財報指引，TrendForce將2025年全球八大主要CSPs資本支出（CapEx）總額年增率從原本的61%，上修至65%。預期2026年CSPs仍將維持積極的投資節奏，合計資本支出將進一步推升至6,000億美元以上，年增來到40%，展現AI基礎建設的長期成長潛能。

八大CSPs包含美系Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle以及中系的Tencent、Alibaba、Baidu。以Google為例，已上調2025年資本支出至910-930億美元，以因應AI資料中心與雲端運算需求激增；Meta亦上修2025年資本支出至700-720億美元，並指2026年還將顯著成長；Amazon則調升2025年資本支出預估至1,250億美元；Microsoft雖未揭露完整年度細項，但預期2026財年的資本支出將高於2025年。

TrendForce表示，這波資本支出成長將激勵AI server需求全面升溫，並帶動GPU/ASIC、記憶體、封裝材料等上游供應鏈，以及液冷散熱模組、電源供應及ODM組裝等下游系統同步擴張，驅動AI硬體生態鏈邁入新一輪結構性成長周期。

由於CSPs計畫提高資本資出，將為NVIDIA（輝達）整櫃式方案挹注更強的成長動能。2026年GB300和VR200的合計出貨量有望優於先前預期，並以北美五大CSPs為主要客戶，而Oracle將受惠於北美政府專案、雲端AI資料庫租賃服務等需求，成長力道最大。

在NVIDIA推波助瀾下，2026年市場將更積極導入整櫃式AI方案。除NVIDIA規劃推出新一代VR200 Rack外，主要競爭對手AMD（超微）也將推動Helios整櫃式方案，包含Venice CPU和MI400 GPU，Meta、Oracle將成為首批導入Helios的業者。Meta同時將布局NVIDIA GB/VR Rack及自研ASIC方案，呼應其2026年計畫大幅年增資本支出65%，達1,180億美元。