OPPO旗艦機Find X9系列銷售開紅盤 單日交機量較前代翻倍成長
「旅拍神機」OPPO Find X9 系列——Find X9 Pro與Find X9上周末於全台指定通路開放交機，湧入大批消費者熱烈詢問，其中，台北三創旗艦店單一門市，即達單日交機人數較前代翻倍成長、刷新近年紀錄的好成績，展現開賣的強勁氣勢。
Find X9 系列更在開賣一周後，突破OPPO歷代旗艦機的銷售新高，其中搭載OPPO首款2億畫素哈蘇長焦鏡頭、7500mAh超大電量的Find X9 Pro成為推升整體表現的關鍵動能，銷量較前代狂翻兩倍，顯見市場對OPPO影像旗艦的高度肯定。而主打7025mAh超大電量、6.59吋黃金尺寸的Find X9，則以媲美友商Pro機型的旗艦規格，帶動銷量穩健成長，其中本次推出的特殊色「赤月」頗受歡迎，佔數字機型銷售的四成比例。
OPPO台灣總經理劉金Vincent表示：「Find X9 系列開賣短短一周內創下歷代旗艦銷售紀錄，除了印證OPPO在高階機款布局的成果，也非常感謝消費者的信任與支持。在亮眼的銷售表現下，OPPO不僅成功吸引大量友商用戶青睞，更獲得高達六成老用戶的支持，展現品牌在高階旗艦市場的穩固口碑與強勁成長動能。」
隨著新機銷售與話題熱度升溫，OPPO也秉持做好用戶服務的初心，購買Find X9系列再享多項尊榮售後服務；包含免費到府收送維修、高端備用機借用、指定服務中心每年免費享兩次更換保護貼與清潔服務、限定期間至指定通路購買享12個月螢幕意外保障與12個月延長保固等多項服務。此外，OPPO也持續打造多元的體驗場景。除了積極拓展服務據點、上周於新竹巨城新開幕的體驗店外，接續的幾個周末也將陸續舉辦體驗活動，讓更多消費者第一手體驗到Find X9系列的影像魅力。
