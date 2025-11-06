日月光產學合作共創永續新動能 以科技深化低碳轉型

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光高雄廠今日舉行「環境技術研究成果發表會」。左起為國立成功大學助理研究員張志平、東海大學執行長駱永建、日月光處長顏俊明、成功大學教授陳𦹅如及顧問謝宗霈。圖／日月光提供
在全球淨零浪潮與永續挑戰下，如何以科技與創新實踐綠色轉型，已成為產業發展的關鍵課題。日月光高雄廠今日舉辦環境技術研究成果發表會，攜手成功大學與東海大學，聚焦水資源循環、塑膠廢棄物再利用、氣候變遷調適及碳捕捉等領域，展現企業以科研實踐永續的行動力。

日月光表示，自2015年推動以來，高雄廠環境技術研究計畫已成為公司ESG推進的重要支柱，透過跨界合作、知識交流與實驗驗證，持續為企業環境管理注入創新能量與永續動能。今年的研究成果展現日月光以科技落實永續的實踐力，從智慧監測、水資源管理到碳循環技術，展現跨域創新的多元面向。

研究團隊運用人工智慧模型辨識放流水中微量物質，成功開發可應用於中水廠前端監測的AI水質篩檢系統，可提前預警異常水質，提升再生水穩定供應與製程安全；另有專案針對封裝製程塑膠廢棄物進行燃料化再利用（SRF）評估，驗證其熱值穩定與排放控制的可行性，為高能值廢棄物減碳再利用開啟新契機。面對極端氣候的威脅，團隊結合氣候推估與淹水模擬，提出以數據為基礎的防災決策架構，協助企業提升氣候韌性；另針對鍋爐與焚化爐煙道氣排放，發展微藻固碳與化學吸收整合技術，以驗證碳捕捉效率及副產物再利用潛力，展現碳循環技術的應用實效。

日月光高雄廠處長顏俊明表示，環境技研已推動第11年，其中合作學校有15間，將近70件的合作專案，永續發展不是口號，而是一場長期的實踐行動。他進一步指出，此次專案更針對全球氣候變遷的議題深入研究，且面對全球供應鏈的低碳轉型趨勢，企業必須以科學數據為基礎，從源頭管理到技術創新全面布局，方能在永續競爭中占得先機。

日月光高雄廠已連續11年推動環境技術研究，涵蓋能源、水資源、廢棄物及氣候韌性等面向，累積研究投入金額逾新台幣 8,000 萬元，專案成果均揭露於永續報告書資訊公開分享。

