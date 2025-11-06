施耐德電機深化台灣市場布局 攜手特欣行強化住宅配電設備供應鏈
法商施耐德電機Schneider Electric宣布，正式與特力集團（2908）旗下B2B水電料供應商特欣行展開通路合作，將住宅用配電盤之斷路器產品，包括總開關（MCCB）、微型斷路器（MCB）與漏電斷路器（RCBO）等核心配電設備，導入全台18間特欣行實體門市。
此次合作，不僅是施耐德電機在台通路布局的重要里程碑，也同時凸顯台灣住宅市場對高品質配電設備的即時供應需求。透過與特欣行遍及北中南的通路據點、穩定物流與專業安心服務的優勢，讓水電、建築業者與工程單位，能在安心通路下，更快速、更便利地取得國際級的高品質住宅配電產品，提供專業市場在不同建築場景及產業應用，全新一站式採購解決方案，進而提升工程效率與專業服務能量。
施耐德電機配電產品事業部總經理薛乃寧表示，透過與特欣行的合作，不僅擴大品牌在台灣的通路布局，更讓施耐德電機堅守的品質，真實貼近在地市場需求，幫助水電行、建築業者與工程單位導入住宅配電產品時，多了國際級高品質的新選擇，並同時確保材料供貨穩定，與日後維修的效率。施耐德電機始終將用電安全視為每個家庭應享的基本保障，因此堅持提供高品質產品，並將推動住宅用電安全升級視為核心使命。
特欣行總經理張永彬表示，公司很榮幸攜手施耐德電機，引入優質住宅配電設備，不僅完整特欣行的商品組合，更透過便利、安心的渠道，提供專業市場一個值得信賴的國際品牌新選擇，也同時縮短等待供貨時間，且特欣行亦提供服務與專業解答，這正是優化前線服務的一大關鍵，「未來我們將持續打造更完整、可信賴的採購體驗。」
未來，施耐德電機將持續拓展在台灣的通路版圖，結合實體據點與線上平台，並攜手產業夥伴打造更多元、可觸及的專業採購解決方案，讓更多家庭、建築專案都能更便利、更安心的取得國際級高品質的配電設備，共同推動住宅用電設備的安全與可靠性。
